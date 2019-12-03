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Боевики предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки

Боевики предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки

Киев  •  УНН

 • 8627 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки для восстановления электроснабжения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

“Наконец, на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК через СММ ОБСЕ, российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки”, — говорится в сообщении ООС.

В штабе напомнили, что в этом городе в Донецкой области с 25 ноября обесточенными остаются около 60 частных домов на улицах Тельмана и Октябрьской. Выведены из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований Российской Федерации.

“Надеемся, что завтра, 4 декабря, украинские ремонтные бригады смогут начать мероприятия по восстановлению электроснабжения”, — написали на странице ООС.

Как ранее сообщал УНН, в Марьинке боевики препятствуют ремонту линии электропередач, которая была повреждена в результате сильного ветра.

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