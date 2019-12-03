Бойовики надали гарантії дотримання режиму припинення вогню у районі Мар'їнки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Російські окупаційні війська надали гарантії дотримання режиму припинення вогню у районі Мар’їнки для відновлення електропостачання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
“Нарешті, на неодноразові запити української сторони СЦКК через СММ ОБСЄ, російські окупаційні війська надали гарантії дотримання режиму припинення вогню у районі Мар’їнки”, — йдеться у повідомленні ООС.
У штабі нагадали, що у цьому місті на Донеччині з 25 листопада знеструмленими залишаються близько 60 приватних будинків на вулицях Тельмана і Жовтневій. Виведені з ладу лінії електропередач знаходяться у секторах ведення вогню збройних формувань Російської Федерації.
“Сподіваємось, що завтра, 4 грудня, українські ремонтні бригади зможуть почати заходи з відновлення електропостачання”, — написали на сторінці ООС.
Як раніше повідомляв УНН, у Мар’їнці бойовики перешкоджають ремонту лінії електропередач, яка була пошкоджена внаслідок сильного вітру.