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Бойовики надали гарантії дотримання режиму припинення вогню у районі Мар'їнки

Бойовики надали гарантії дотримання режиму припинення вогню у районі Мар'їнки

Київ • УНН

 • 8628 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Російські окупаційні війська надали гарантії дотримання режиму припинення вогню у районі Мар’їнки для відновлення електропостачання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.

“Нарешті, на неодноразові запити української сторони СЦКК через СММ ОБСЄ, російські окупаційні війська надали гарантії дотримання режиму припинення вогню у районі Мар’їнки”, — йдеться у повідомленні ООС.

У штабі нагадали, що у цьому місті на Донеччині з 25 листопада знеструмленими залишаються близько 60 приватних будинків на вулицях Тельмана і Жовтневій. Виведені з ладу лінії електропередач знаходяться у секторах ведення вогню збройних формувань Російської Федерації.

“Сподіваємось, що завтра, 4 грудня, українські ремонтні бригади зможуть почати заходи з відновлення електропостачання”, — написали на сторінці ООС.

Як раніше повідомляв УНН, у Мар’їнці бойовики перешкоджають ремонту лінії електропередач, яка була пошкоджена внаслідок сильного вітру.

Українські Національні Новини

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