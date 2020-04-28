Боевики готовятся к провокациям для обострения на Донбассе на майские праздники - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Враг скрыто осуществляет подготовку к провокации обострения обстановки на востоке Украины в период майских праздников. Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки МОУ, передает корреспондент УНН.
"Командование российских оккупационных войск активизировало обстрелы позиций подразделений Объединенных сил на Авдеевском, Кураховском, Попаснянском и Новоайдарском направлениях", - подчеркнул Гуцуляк.
По его словам, для поражения личного состава и наиболее важных целей, оккупанты увеличили интенсивность применения запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов, а также гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.
"Таким образом, по данным ГУР, противник пытается отвлечь внимание от тех направлений, на которых скрыто осуществляется подготовка к провокации обострения обстановки в период проведения майских праздников", - добавил Гуцуляк.
Напомним, по данным ГУР МОУ, Россия продолжает поставки оккупационным войскам на территории Донецкой и Луганской областей вооружения и наемников.