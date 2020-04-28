Бойовики готуються до провокацій для загострення на Донбасі на травневі свята - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Ворог приховано здійснює підготовку до провокування загострення обстановки на сході України у період травневих свят. Про це повідомив на брифінгу представник пресцентру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані Головного управління розвідки МОУ, передає кореспондент УНН.
“Командування російських окупаційних військ активізувало обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил на Авдіївському, Курахівському, Попаснянському та Новоайдарському напрямках”, — наголосив Гуцуляк.
За його словами, для ураження особового складу та найбільш важливих цілей, окупанти збільшили інтенсивність застосування заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем і мінометів, а також гранатометів, стрілецької та снайперської зброї.
“У такий спосіб, за даними ГУР, противник намагається відволікати увагу від тих напрямків, на яких приховано здійснюється підготовка до провокування загострення обстановки у період проведення травневих свят”, — додав Гуцуляк.
Нагадаємо, за даними ГУР МОУ, Росія продовжує постачання окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння та найманців.