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Бойовики готуються до провокацій для загострення на Донбасі на травневі свята - розвідка

Київ • УНН

 • 9887 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Ворог приховано здійснює підготовку до провокування загострення обстановки на сході України у період травневих свят. Про це повідомив на брифінгу представник пресцентру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані Головного управління розвідки МОУ, передає кореспондент УНН.

“Командування російських окупаційних військ активізувало обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил на Авдіївському, Курахівському, Попаснянському та Новоайдарському напрямках”, — наголосив Гуцуляк.

За його словами, для ураження особового складу та найбільш важливих цілей, окупанти збільшили інтенсивність застосування заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем і мінометів, а також гранатометів, стрілецької та снайперської зброї.

“У такий спосіб, за даними ГУР, противник намагається відволікати увагу від тих напрямків, на яких приховано здійснюється підготовка до провокування загострення обстановки у період проведення травневих свят”, — додав Гуцуляк.

Нагадаємо, за даними ГУР МОУ, Росія продовжує постачання окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння та найманців.

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