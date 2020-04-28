Бойовики готуються до провокацій для загострення на Донбасі на травневі свята - розвідка

“Командування російських окупаційних військ активізувало обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил на Авдіївському, Курахівському, Попаснянському та Новоайдарському напрямках”, — наголосив Гуцуляк.

За його словами, для ураження особового складу та найбільш важливих цілей, окупанти збільшили інтенсивність застосування заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем і мінометів, а також гранатометів, стрілецької та снайперської зброї.

“У такий спосіб, за даними ГУР, противник намагається відволікати увагу від тих напрямків, на яких приховано здійснюється підготовка до провокування загострення обстановки у період проведення травневих свят”, — додав Гуцуляк.

Нагадаємо, за даними ГУР МОУ, Росія продовжує постачання окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння та найманців.



