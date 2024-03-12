Большое количество жителей рф помогают украинской разведке – Юсов

Украинским спецслужбам, а также силам безопасности и обороны Украины на разных направлениях помогают большое количество граждан россии.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире канала "Freedom", передает УНН.

Детали

На вопрос помогают ли украинской разведке граждан внутри российской федерации, Андрей Юсов ответил следующее:

Да, безусловно, - и украинской разведке, и украинским спецслужбам в целом, и силам безопасности и обороны. И это большое количество на разных направлениях, разного уровня. От простых граждан, которын проявляют инициативу по своей гражданской позиции, до людей более крупного калибра, которые имеют влияние и в бизнесе, и в военно-политических кругах - сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины

Напомним

В легионе "Свобода россии" сегодня утром заявили, что перешли границу с рф. Похожие видео разместили в своих Telegram-каналах РДК и "Сибирский батальон". Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что легион "Свобода россии", РДК и "Сибирский батальон" действуют как "самостоятельные структуры и организации" на территории рф.