Легион "Свобода россии" заявил о заходе на территорию рф, похожие заявления сделали РДК и "Сибирский батальон": в ГУР прокомментировали

В легионе "Свобода россии" сегодня утром заявили, что перешли границу с рф. Похожие видео разместили в своих Telegram-каналах РДК и "Сибирский батальон". В комментарии "Суспільне" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что легион "Свобода россии", РДК и "Сибирский батальон" действуют как "самостоятельные структуры и организации" на территории рф и, вероятно, речь идет о совместной операции этих подразделений, пишет УНН.

Детали

В легионе "Свобода россии" опубликовали видео, в котором, как утверждается, показано пересечение границы.

Экс-депутат госдумы рф Илья Пономарев утверждает, что вместе с легионом "Свобода россии" и Сибирским батальоном границу рф также пересекли бойцы РДК.

Как пишут СМИ, о попытке прорыва границы в белгородской и курской областях сообщают также российские "военкоры" и пропагандисты. В соцсетях появляются видео, как утверждается, стрелковых боев в курской области.

Губернатор белгородской области рф вячеслав гладков официально не подтвердил штурм границы, заявив, что под обстрелом находится грайворонский городской округ.

Губернатор курской области рф роман старовойт подтвердил попытку прорыва границы. Он сообщил в видео, что прошедшая ночь "выдалась неспокойная" и что "с утра идет обстрел населенного пункта теткино,... была попытка ДРГ прорваться, стрелковый бой был", но якобы "никакого прорыва не было".

В комментарии "Суспільне" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что легион "Свобода россии", РДК и "Сибирский батальон" на территории рф действуют как "самостоятельные структуры и организации", которые состоят из российских граждан и соответственно "находятся у себя дома".

"И выполняют свои политические задачи и программы. Вероятно, речь идет о совместной операции этих подразделений на территории рф", - сказал Юсов.

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