За неделю с начала запуска бронирования на портале "Дія" уже забронировали более 500 работников из критически важных компаний и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе "Дії", передает УНН.

Детали

"55 000+ работников критически важных предприятий забронировано через Дію", - сообщили в пресс-службе приложения.

В "Дії" отметили, что сервис устраняет человеческий фактор и существенно ускоряет процесс.

Сообщается, что бронирование работника длится 15 минут.

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Дополнение

С 17 июля на портале "Дія" заработала услуга бронирования работников важных предприятий и предприятий, которые обеспечивают потребности сил обороны от мобилизации.

У "Дії" есть видеоинструкция, того, как работает бронирование работников на портале "Дія".