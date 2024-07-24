За неделю от запуска сервиса бронирования на портале "Дія" забронировано более 55 000 работников критически важных предприятий. Процесс бронирования длится 15 минут и устраняет человеческий фактор.
За неделю с начала запуска бронирования на портале "Дія" уже забронировали более 500 работников из критически важных компаний и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе "Дії", передает УНН.
Детали
"55 000+ работников критически важных предприятий забронировано через Дію", - сообщили в пресс-службе приложения.
В "Дії" отметили, что сервис устраняет человеческий фактор и существенно ускоряет процесс.
Сообщается, что бронирование работника длится 15 минут.
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Дополнение
С 17 июля на портале "Дія" заработала услуга бронирования работников важных предприятий и предприятий, которые обеспечивают потребности сил обороны от мобилизации.
У "Дії" есть видеоинструкция, того, как работает бронирование работников на портале "Дія".