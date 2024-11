Более 400 участников объединились для обмена опытом преодоления коммуникационных преград: как прошел PR Марафон 2024

Более 30 представителей крупных компаний и агентств поделились собственным опытом о том, как преодолевать коммуникационные преграды и мыслить out of the box на PR Марафоне "Комунікації без кордонів" 30 октября в Киеве, организованном онлайн-медиа о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR и бизнес/медиа холдингом ekonomika+.

Более 400 участников марафона и PR-сообщества собрало инновационное пространство UNIT.City. А ведущей мероприятия стала Дарья Кудимова, ведущая утреннего шоу "Просыпайся!" на телеканале "Мы-Украина+". Марафон начался с панельной дискуссии "Безопасность и прозрачность - как демаркировать границы?" с участием Елены Семикиной, советника Председателя СБУ, Марьяны Ревы, директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины, Дарьи Черкашиной, CEO Havas PR Ukraine и эксперта по стратегическим коммуникациям, Сабины Абляевой, директора по информационной политике и стратегическим коммуникациям АО "Укрзализныця", Александра "Терена" Будько, ветерана российско-украинской войны, общественного деятеля, писателя, ведущего тревел-шоу на YouTube "Отвал ног или All инклюзив". Модерировала дискуссию Татьяна Снопко, руководитель медиахолдинга Media Council.

О том, как управлять репутацией, не создавая угроз для бизнеса, рассказала Елена Деревянко, co-founder и партнер Агентства PR-Service, вице-президент Украинской PR-Лиги, д.э.н., профессор.

Александра Гнатик, руководитель PR-направления сети магазинов EVA и EVA.UA, рассказала об изменении позиционирования корпоративной социальной ответственности EVA и влиянии войны на нее.

Дмитрий Самолюк, Head of Digital, телеканалы "Мы-Украина" и "Мы-Украина+" поделился мыслями о том, почему диджитальщикам "до лампочки" пресс-релизы, а также рассказал, как за три копейки можно увеличить узнаваемость медиа.

Как помогать ветеранам вернуться к гражданской жизни на примере проекта "Жить навстречу" рассказала Ксения Сикорская, маркетинг-директор ПУМБ.

Яна Гончаренко, директор по коммуникациям и устойчивому развитию Starlight Media, рассказала о пути к многообразию и инклюзивности Starlight Media, о формировании дружественной культуры к ветеранам и ветеранкам с помощью развлекательных шоу.

Где грань между социально ответственным PR и эксплуатацией темы войны в коммуникациях обсудили в рамках панельной дискуссии Екатерина Приймак, руководительница движения Veteranka, общественный деятель, ветеран, боевой медик, Соломия Буй, PR-директор Superhumans, Александр Педан, телеведущий, общественный деятель, соучредитель ОО JuniorS и pedan|buro, Екатерина Шпачук, PR-менеджер БФК Gulliver, Екатерина Гуленок, руководитель PR-департамента "Брокард-Украина", Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.

О фокусе человека на коммуникациях крупного бизнеса во время войны рассказал Владимир Гайдаш, директор по коммуникациям, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Он поделился лайфхаком о том, как сделать, чтобы криворожские борды о трудоустройстве на завод попали на Financial Times.

Как Райф трансформирует бренд работодателя поделилась Анастасия Левко, руководитель по развитию бренда работодателя Райффайзен Банк.

Нателла Озова, СМО GoITeens, рассказала, как строить PR в метавселенной на примере четырех IT-марафонов для детей.

Алина Смышляк-Борода, директор по управлению репутацией и КСО Kormotech, Оксана Маличкович, совладелица и управляющий партнер агентства "ЭЛ.БИ.АЙ." рассказали, почему "безопасные" KPI пиарщика мало отражают влияние на компанию.

Об опыте участия и судейства на международных фестивалях и конференциях, а также о том, почему отраслевые награды можно считать soft-power рассказала Юлия Петрик, CEO и соучредитель Calibrated.

Александр Шевелев, который отвечает за стратегические коммуникации в ДТЭК, рассказал о кейсе "Битва за свет" и вызовах, с которыми столкнулась команда при создании кампании.

Секреты тайной кухни международных конкурсов от бывалых и титулованных прозвучали на панельной дискуссии с Костей Шнайдером, Chief Creative Director, Publicis Groupe Ukraine and Czech Republic, Saatchi & Saatchi Ukraine, Дмитрием Лютым, креативным директором агентства Bickerstaff.420, и Екатериной Спиваковой, директором по коммуникациям и взаимодействию с правительством, Kernel. Модерировала дискуссию Александра Погорелая, основательница и управляющий партнер агентства стратегических коммуникаций U Agency.

Елена Умеренко, руководитель департамента социальных проектов Новой почты, рассказала об организации безбарьерного марафона и о том, как привлечь внимание к социальной проблеме с помощью спортивных мероприятий.

Эффективные PR-кампании украинских брендов в мире обсудили во время панельной дискуссии Елена Плахова, директор по управлению репутацией и маркетингом группы компаний NOVA (Новая почта), Вера Щербакова, Head of Comms at Ajax Systems, Артур Малиновский, Head of global PR&Communication "I'm Fine", Антон Еременко, Head of PR в Kachorovska, Мария Мороз, главный продюсер художественного проекта "I'm Fine" на Burning Man 2024.

На PR-марафоне также состоялось награждение призеров конкурса PR-кейсов. Узнать имена победителей можно здесь.

