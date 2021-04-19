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Бокс: шестеро украинцев вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

Бокс: шестеро украинцев вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

Киев  •  УНН

 • 13217 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Завершился шестой день соревнований на чемпионате мира среди молодежи-2021, который проходит в польском городе Кельце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Украины.

Детали

В боях соревновательного дня приняли участие пять украинских боксеров, три из них продолжат борьбу за медали.

Успешное выступление в 1/8 финала в активе капитана мужской команды Украины Юрия Захареева (69 кг) и его партнеров по сборной - Ильи Тогобицкая (75 кг) и Дениса Салабай (81 кг).

Завершили выступление на турнире на стадии 1/4 финала украинские тяжеловесы - Василий Ткачук (91 кг) и Виктория Левчук (+81 кг).

Днем ранее путевки в 1/4 финала завоевали капитан женской молодежной сборной Украины Марина Стойко (категория до 64 кг), которая выиграла у представительницы Казахстана Миланы Аюпов, Бозорбой Матякубов (категория до 64 кг), а также Никита Горбатенко (категория до 91 кг ).

Справка

Сборная Украины представлена на соревнованиях 19 спортсменами: максимальное количество - 10 спортсменов - в мужской части соревнований, а также 9 представительниц женского пола.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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