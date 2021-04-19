Бокс: шестеро українців вийшли у чвертьфінал молодіжного чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Завершився шостий день змагань на чемпіонаті світу серед молоді-2021, що триває у польському місті Кельце. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу Федерації боксу України.
Деталі
У боях змагального дня взяли участь п’ять українських боксерів, три з них продовжать боротьбу за медалі.
Успішний виступ у 1/8 фіналу в активі капітана чоловічої команди України Юрія Захарєєва (69 кг) та його партнерів по збірній - Іллі Тогобицького (75 кг) та Дениса Салабая (81 кг).
Завершили виступ на турнірі на стадії 1/4 фіналу українські важковаговики - Василь Ткачук (+91 кг) та Вікторія Левчук (+81 кг).
Днем раніше путівки до 1/4 фіналу завоювали: капітан жіночої молодіжної збірної України Марина Стойко (категорія до 64 кг), яка виграла у представниці Казахстану Мілани Аюпової, Бозорбой Матякубов (категорія до 64 кг), а також Микита Горбатенко (категорія до 91 кг).
Довідка
Збірна Україна представлена на змаганнях 19 атлетами: максимальна кількість - 10 спортсменів - у чоловічій частині змагань, а також 9 представниць жіночої статі.