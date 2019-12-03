Бизнесмена из Грузии застрелили под Киевом, подозреваемые задержаны

"В Киеве задержали двух жителей Киевской области по подозрению в пособничестве в умышленном убийстве предпринимателя - гражданина Грузии, который незадолго до этого прибыл в столицу в бизнес делах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вечером 26 ноября 2019 года пострадавший сел в автомобиль в центре столицы и уехал в неизвестном направлении. После этого иностранец перестал выходить на связь со знакомыми, в связи с чем последние сообщили о его исчезновении правоохранительные органы.

"В дальнейшем тело пропавшего иностранца с огнестрельными ранениями обнаружили в заброшенном колодце на территории Киевской области. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить лиц, которые за материальное вознаграждение, совершали действия, направленные на сокрытие тела и уничтожения вещественных доказательств. Сейчас Киевской местной прокуратурой № 10 задержанным сообщено о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве", - отметили в пресс служба.

Указано, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Принимаются меры, направленные на установление других лиц, причастных к преступлению, а также мотивы и обстоятельства его совершения.

Напомним, в Харьковской области задержали иностранца за совершение разбойного нападения и убийства женщины.