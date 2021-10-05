Битва соцсетей: сеть взорвалась мемами в ответ на глобальный сбой Facebook и Instagram

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 105866 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 114797 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 103110 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 102632 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 130228 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120023 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 157958 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143042 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179469 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172908 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

2 марта, 11:50 • 106965 просмотра
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 102634 просмотра
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 38612 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 50946 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 63200 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 114788 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 130220 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 299992 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 266878 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 251758 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 105861 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 118540 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 157955 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 116548 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 116181 просмотра
Актуальное
Битва соцсетей: сеть взорвалась мемами в ответ на глобальный сбой Facebook и Instagram

Битва соцсетей: сеть взорвалась мемами в ответ на глобальный сбой Facebook и Instagram

Киев  •  УНН

 • 43432 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В понедельник вечером по всему миру произошел глобальный сбой в работе социальных сетей, который назвали крупнейшим в истории. Instagram, Facebook, WhatsApp, Netflix и другие перестали функционировать. Над ситуацией посмеялись пользователи, включая и руководство самых сервисов. УНН собрал самые смешные мемы в интернете.

Детали

Из-за сбоя работы Facebook и WhatsApp пользователи перешли в Telegram, так как это был единственный мессенджер среди популярных соцсетей, который работал. Так, пользователи начали активно публиковать мемы. Сама команда Telegram также не осталась в стороне и отреагировала на ситуацию.

pic.twitter.com/h8CcSzf1Fs

— Telegram Messenger (@telegram) October 4, 2021

#Telegram receiving all the users coming from #WhatsApp today. pic.twitter.com/r2wCD3mg5G

— @504Octo (@504Octo) October 4, 2021

pic.twitter.com/w8vhRH1Pqx

— Сергей Наумович (@sergonaumovich) October 4, 2021

Вместе с Telegram “поединок” работы соцсетей достойно выдержал Twitter. Несмотря на то, что некоторые пользователи все же жаловались на то, что приложение “проседает”, все 7 часов остановки “жизни соцсетей” Twitter выдержал достойно и работал, хоть и с периодическими перебоями.

Netflix в своем Instagram “посмеялся” вместе со всеми с ситуации и также опубликовал мем.

"Крысы устроили поединок на глазах у кота и проиграли" #facebookdown #instagramdown #watsappdown #Telegram #instagramdisabled #tiktokdown pic.twitter.com/xN4tIFI53R

— wasn't quite me (@NowDarkSide) October 4, 2021

People returning to Facebook, WhatsApp, Instagram after 6hrs on Twitter and Telegram...#serverdown pic.twitter.com/efsV4PCFmZ

— करण बहादुर (@karanbahadur9) October 5, 2021

Everyone showing up to @Twitter today while @Facebook @instagram @WhatsApp are down like... pic.twitter.com/SGtr722FAo

— Dolly Parton (@DollyParton) October 4, 2021

When Instagram, WhatsApp and Facebook are down and Twitter starts glitching too: pic.twitter.com/Go2PCSP1J8

— B/R Football (@brfootball) October 4, 2021

Посмеялся с ситуации и сайт для взрослых PornHub, намекнув, что у них никогда не падает.

Из-за “краха” социальных сетей, на оставшихся платформах пользователи шутили о “страдающем средневековье” без интернета, и о том, что необходимо выдать грамоту за 6 часов без интернета:

Сук pic.twitter.com/JhGLpf324Q

— Страдающее Средневековье (@souffrantmitte1) October 4, 2021

В стороне также не осталась Укрпочта.

Інстаграм і Фейсбук: *падають*
смм Укрпошти: pic.twitter.com/XwsEVg3ou5

— Укрпошта (@ukrposhta) October 4, 2021

Что было ранее

Около 18:40 по Киеву в работе социальных сетей стался глобальный сбой по всему миру. Изначально сообщалось о том, что перестали работать Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

Позднее сообщалось, что сбой работы случился и в Netflix, Steam, PlayStation, а также в ряде еще других приложений по всему миру.

Глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook.

Через почти 7 часов Instagram и Facebook возобновили свою работу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ТехнологииУНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы