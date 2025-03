Битва соцсетей: сеть взорвалась мемами в ответ на глобальный сбой Facebook и Instagram

Детали

Из-за сбоя работы Facebook и WhatsApp пользователи перешли в Telegram, так как это был единственный мессенджер среди популярных соцсетей, который работал. Так, пользователи начали активно публиковать мемы. Сама команда Telegram также не осталась в стороне и отреагировала на ситуацию.

pic.twitter.com/h8CcSzf1Fs

— Telegram Messenger (@telegram) October 4, 2021

#Telegram receiving all the users coming from #WhatsApp today. pic.twitter.com/r2wCD3mg5G

— @504Octo (@504Octo) October 4, 2021

pic.twitter.com/w8vhRH1Pqx

— Сергей Наумович (@sergonaumovich) October 4, 2021

View this post on Instagram Допис, поширений Rocky Bhai (@rockybhai_insta)

Вместе с Telegram “поединок” работы соцсетей достойно выдержал Twitter. Несмотря на то, что некоторые пользователи все же жаловались на то, что приложение “проседает”, все 7 часов остановки “жизни соцсетей” Twitter выдержал достойно и работал, хоть и с периодическими перебоями.

Netflix в своем Instagram “посмеялся” вместе со всеми с ситуации и также опубликовал мем.

View this post on Instagram Допис, поширений Netflix UK & Ireland (@netflixuk)

"Крысы устроили поединок на глазах у кота и проиграли" #facebookdown #instagramdown #watsappdown #Telegram #instagramdisabled #tiktokdown pic.twitter.com/xN4tIFI53R

— wasn't quite me (@NowDarkSide) October 4, 2021

People returning to Facebook, WhatsApp, Instagram after 6hrs on Twitter and Telegram...#serverdown pic.twitter.com/efsV4PCFmZ

— करण बहादुर (@karanbahadur9) October 5, 2021

Everyone showing up to @Twitter today while @Facebook @instagram @WhatsApp are down like... pic.twitter.com/SGtr722FAo

— Dolly Parton (@DollyParton) October 4, 2021

View this post on Instagram Допис, поширений SuperDroid (@superdroid_8)

When Instagram, WhatsApp and Facebook are down and Twitter starts glitching too: pic.twitter.com/Go2PCSP1J8

— B/R Football (@brfootball) October 4, 2021

Посмеялся с ситуации и сайт для взрослых PornHub, намекнув, что у них никогда не падает.

Из-за “краха” социальных сетей, на оставшихся платформах пользователи шутили о “страдающем средневековье” без интернета, и о том, что необходимо выдать грамоту за 6 часов без интернета:

Сук pic.twitter.com/JhGLpf324Q

— Страдающее Средневековье (@souffrantmitte1) October 4, 2021

В стороне также не осталась Укрпочта.

Інстаграм і Фейсбук: *падають*

смм Укрпошти: pic.twitter.com/XwsEVg3ou5

— Укрпошта (@ukrposhta) October 4, 2021

Что было ранее

Около 18:40 по Киеву в работе социальных сетей стался глобальный сбой по всему миру. Изначально сообщалось о том, что перестали работать Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

Позднее сообщалось, что сбой работы случился и в Netflix, Steam, PlayStation, а также в ряде еще других приложений по всему миру.

Глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook.

Через почти 7 часов Instagram и Facebook возобновили свою работу.