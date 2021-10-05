Битва соцсетей: сеть взорвалась мемами в ответ на глобальный сбой Facebook и Instagram
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В понедельник вечером по всему миру произошел глобальный сбой в работе социальных сетей, который назвали крупнейшим в истории. Instagram, Facebook, WhatsApp, Netflix и другие перестали функционировать. Над ситуацией посмеялись пользователи, включая и руководство самых сервисов. УНН собрал самые смешные мемы в интернете.
Детали
Из-за сбоя работы Facebook и WhatsApp пользователи перешли в Telegram, так как это был единственный мессенджер среди популярных соцсетей, который работал. Так, пользователи начали активно публиковать мемы. Сама команда Telegram также не осталась в стороне и отреагировала на ситуацию.
October 4, 2021
#Telegram receiving all the users coming from #WhatsApp today. pic.twitter.com/r2wCD3mg5G— @504Octo (@504Octo) October 4, 2021
October 4, 2021
Вместе с Telegram “поединок” работы соцсетей достойно выдержал Twitter. Несмотря на то, что некоторые пользователи все же жаловались на то, что приложение “проседает”, все 7 часов остановки “жизни соцсетей” Twitter выдержал достойно и работал, хоть и с периодическими перебоями.
Netflix в своем Instagram “посмеялся” вместе со всеми с ситуации и также опубликовал мем.
"Крысы устроили поединок на глазах у кота и проиграли" #facebookdown #instagramdown #watsappdown #Telegram #instagramdisabled #tiktokdown pic.twitter.com/xN4tIFI53R— wasn't quite me (@NowDarkSide) October 4, 2021
People returning to Facebook, WhatsApp, Instagram after 6hrs on Twitter and Telegram...#serverdown pic.twitter.com/efsV4PCFmZ— करण बहादुर (@karanbahadur9) October 5, 2021
Everyone showing up to @Twitter today while @Facebook @instagram @WhatsApp are down like... pic.twitter.com/SGtr722FAo— Dolly Parton (@DollyParton) October 4, 2021
When Instagram, WhatsApp and Facebook are down and Twitter starts glitching too: pic.twitter.com/Go2PCSP1J8— B/R Football (@brfootball) October 4, 2021
Посмеялся с ситуации и сайт для взрослых PornHub, намекнув, что у них никогда не падает.
Из-за “краха” социальных сетей, на оставшихся платформах пользователи шутили о “страдающем средневековье” без интернета, и о том, что необходимо выдать грамоту за 6 часов без интернета:
Сук pic.twitter.com/JhGLpf324Q— Страдающее Средневековье (@souffrantmitte1) October 4, 2021
В стороне также не осталась Укрпочта.
Інстаграм і Фейсбук: *падають*
смм Укрпошти: pic.twitter.com/XwsEVg3ou5
Что было ранее
Около 18:40 по Киеву в работе социальных сетей стался глобальный сбой по всему миру. Изначально сообщалось о том, что перестали работать Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.
Позднее сообщалось, что сбой работы случился и в Netflix, Steam, PlayStation, а также в ряде еще других приложений по всему миру.
Глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook.
Через почти 7 часов Instagram и Facebook возобновили свою работу.