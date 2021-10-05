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Битва соцмереж: мережа вибухнула мемами у відповідь на глобальний збій Facebook та Instagram

Київ • УНН

 • 43451 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У понеділок ввечері по всьому світу стався глобальний збій у роботі соціальних мереж, який назвали найбільшим в історії. Instagram, Facebook, WhatsApp, Netflix та інші перестали функціонувати. Над ситуацією посміялися користувачі, включаючи і керівництво самих сервісів. УНН зібрав найсмішніші меми в інтернеті.

Деталі

Через збій у роботі Facebook і WhatsApp користувачі перейшли в Telegram, адже це був єдиний месенджер серед популярних соцмереж, який працював. Так, користувачі почали активно публікувати меми. Сама команда Telegram також не залишилася осторонь і відреагувала на ситуацію.

pic.twitter.com/h8CcSzf1Fs

- Telegram Messenger (@telegram) October 4, 2021

#Telegram receiving all the users coming from #WhatsApp today. pic.twitter.com/r2wCD3mg5G

- @ 504Octo (@ 504Octo) October 4, 2021

pic.twitter.com/w8vhRH1Pqx

- Сергій Наумович (@sergonaumovich) October 4, 2021

Разом з Telegram "поєдинок" роботи соцмереж гідно витримав Twitter. Попри те, що деякі користувачі все ж скаржилися, що додаток "просідає", усі 7 годин зупинки "життя соцмереж" Twitter витримав гідно і працював, хоч і з періодичними перебоями.

Netflix у своєму Instagram "посміявся" разом з усіма зі ситуації і також опублікував мем.

"Щури влаштували поєдинок на очах у кота і програли" #facebookdown #instagramdown #watsappdown #Telegram #instagramdisabled #tiktokdown pic.twitter.com/xN4tIFI53R

- was not quite me (@NowDarkSide) October 4, 2021

People returning to Facebook, WhatsApp, Instagram after 6hrs on Twitter and Telegram ... #serverdown pic.twitter.com/efsV4PCFmZ

- करण बहादुर (@ karanbahadur9) October 5, 2 021

Everyone showing up to @Twitter today while @Facebook @instagram @WhatsApp are down like ... pic.twitter.com/SGtr722FAo

- Dolly Parton (@DollyParton) October 4, 2021

When Instagram, WhatsApp and Facebook are down and Twitter starts glitching too : pic.twitter.com/Go2PCSP1J8

- B / R Football (@brfootball) October 4, 2021

Посміявся з ситуації і сайт для дорослих PornHub, натякнувши, що у них ніколи не падає.

Через "падіння" соціальних мереж, на платформах, що залишилися, користувачі жартували про "середньовіччя, що страждає" без інтернету, і про те, що необхідно видати грамоту за 6 годин без інтернету:

сук pic.twitter.com/JhGLpf324Q

- Яка страждає Середньовіччя (@ souffrantmitte1) October 4, 2021

Осторонь також не залишилася Укрпошта.

Інстаграм и Фейсбук: * падають *
СММ Укрпошти: pic.twitter.com/XwsEVg3ou5

- Укрпошта (@ukrposhta) October 4, 2 021

Що було раніше

Близько 18:40 за Києвом у роботі соціальних мереж стался глобальний збій по всьому світу. Спочатку повідомлялося про те, що перестали працювати Facebook, включаючи Instagram, WhatsApp і Facebook Messenger.

Пізніше повідомлялося, що збій у роботі стався і в Netflix, Steam, PlayStation, а також в низці інших додатків по всьому світу.

Глобальний збій роботи в ключових соціальних мережах по всьому світу міг бути викликаний помилкою в конфігурації, а також можливим саботажем з боку співробітників Facebook.

Через майже 7 годин Instagram і Facebook відновили свою роботу.

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