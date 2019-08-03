У берегов Фиджи разбился медицинский вертолет: есть погибшие

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 84899 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 95233 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128041 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138147 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126671 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128334 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130390 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153158 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151122 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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У берегов Фиджи разбился медицинский вертолет: есть погибшие

У берегов Фиджи разбился медицинский вертолет: есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Четырехместный медицинский вертолет Robinson, перевозивших двух пассажиров, разбился у берегов острова Вануа-Леву на северо-востоке Фиджи. Как сообщает в субботу местная радиостанция FBC, в ходе поисковой операции было обнаружено тело одного из пассажиров, находившихся на борту воздушного судна, передает УНН.

По данным радиостанции, вертолет потерял связь с диспетчерами во время выполнения эвакуации пациентов в больницу города Ламбаса.

На борту, кроме пилота, находились двухлетний ребенок и его мать. В ходе поисковой операции были обнаружены обломки вертолета и тело одного из пассажиров. Как отметил командующий ВМС Фиджи капитан Хамфри Таваке, поиски в районе крушения будут продолжены.

Как отметил УНН, пилоты украинской вертолета высадили ученых на кратер активного вулкана в Африке, высота которого достигает трех километров. Об этом сообщил пресс-центр Минобороны.

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