У берегов Фиджи разбился медицинский вертолет: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Четырехместный медицинский вертолет Robinson, перевозивших двух пассажиров, разбился у берегов острова Вануа-Леву на северо-востоке Фиджи. Как сообщает в субботу местная радиостанция FBC, в ходе поисковой операции было обнаружено тело одного из пассажиров, находившихся на борту воздушного судна, передает УНН.
По данным радиостанции, вертолет потерял связь с диспетчерами во время выполнения эвакуации пациентов в больницу города Ламбаса.
На борту, кроме пилота, находились двухлетний ребенок и его мать. В ходе поисковой операции были обнаружены обломки вертолета и тело одного из пассажиров. Как отметил командующий ВМС Фиджи капитан Хамфри Таваке, поиски в районе крушения будут продолжены.
Как отметил УНН, пилоты украинской вертолета высадили ученых на кратер активного вулкана в Африке, высота которого достигает трех километров. Об этом сообщил пресс-центр Минобороны.