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Біля берегів Фіджі розбився медичний вертоліт: є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Чотиримісний медичний вертоліт Robinson, що перевозив двох пасажирів, розбився біля берегів острова Вануа-Леву на північному сході Фіджі. Як повідомляє в суботу місцева радіостанція FBC, в ході пошукової операції було виявлено тіло одного з пасажирів, що знаходилися на борту повітряного судна, передає УНН.

За даними радіостанції, вертоліт втратив зв’язок з диспетчерами під час виконання евакуації пацієнтів в лікарню міста Ламбаса.

На борту, крім пілота, перебували дворічна дитина і його мати. В ході пошукової операції були виявлені уламки вертольота і тіло одного з пасажирів. Як зазначив командувач ВМС Фіджі капітан Хамфрі Тавако, пошуки в районі катастрофи будуть продовжені.

Як зазначив УНН, пілоти українського вертольоту здійснили висадку науковців на кратер активного вулкану в Африці, висота якого сягає трьох кілометрів. Про це повідомив прес-центр Міноборони.

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