Бездомных в Виннице будут угощать рождественскими обедами
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 4 января. УНН. В Виннице на Рождество бездомных будут угощать благотворительными горячими обедами. Об этом рассказал заместитель старшего пресвитера Винницкого областного объединения церквей евангельских христиан-баптистов Владимир Вузий, передает корреспондент УНН-Центр .
"Церковь, расположенная на пер.Пугачова, 17 организует горячие обеды для обездоленных и бездомных для того, чтобы принести им радость Рождества Христова и дать надежду", - рассказал Владимир Вузий.
Как сообщал УНН, в период низких температур в Одессе для бездомных развернуты пункты обогрева и питания, нуждающимся гражданам предоставят социальные, психологические, юридические и информационные услуги .