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11 марта, 14:39 • 144604 просмотра

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Бездомных в Виннице будут угощать рождественскими обедами

Бездомных в Виннице будут угощать рождественскими обедами

Киев • УНН

 • 6606 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 4 января. УНН. В Виннице на Рождество бездомных будут угощать благотворительными горячими обедами. Об этом рассказал заместитель старшего пресвитера Винницкого областного объединения церквей евангельских христиан-баптистов Владимир Вузий, передает корреспондент УНН-Центр .

"Церковь, расположенная на пер.Пугачова, 17 организует горячие обеды для обездоленных и бездомных для того, чтобы принести им радость Рождества Христова и дать надежду", - рассказал Владимир Вузий.

Как сообщал УНН, в период низких температур в Одессе для бездомных развернуты пункты обогрева и питания, нуждающимся гражданам предоставят социальные, психологические, юридические и информационные услуги .

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