Бездомных в Виннице будут угощать рождественскими обедами

"Церковь, расположенная на пер.Пугачова, 17 организует горячие обеды для обездоленных и бездомных для того, чтобы принести им радость Рождества Христова и дать надежду", - рассказал Владимир Вузий.

Как сообщал УНН, в период низких температур в Одессе для бездомных развернуты пункты обогрева и питания, нуждающимся гражданам предоставят социальные, психологические, юридические и информационные услуги .