Безхатченків у Вінниці пригощатимуть різдвяними обідами

"Церква, розташована на пров.Пугачова, 17, організовує гарячі обіди для обездолених і безпритульних для того, щоб принести їм радість Різдва Христового і дати надію", − розповів Володимир Вузій.

Як повідомляв УНН, в період низьких температур в Одесі для бездомних осіб розгорнуті пункти обігріву та харчування нужденним громадянам нададуть соціальні, психологічні, юридичні та інформаційні послуги.