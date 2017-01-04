Безхатченків у Вінниці пригощатимуть різдвяними обідами
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 4 січня. УНН. У Вінниці на Різдво безхатченків пригощатимуть благодійними гарячими обідами. Про це розповів заступник старшого пресвітера Вінницького обласного об'єднання церков євангельських християн-баптистів Володимир Вузій, передає кореспондент УНН-Центр.
"Церква, розташована на пров.Пугачова, 17, організовує гарячі обіди для обездолених і безпритульних для того, щоб принести їм радість Різдва Христового і дати надію", − розповів Володимир Вузій.
Як повідомляв УНН, в період низьких температур в Одесі для бездомних осіб розгорнуті пункти обігріву та харчування нужденним громадянам нададуть соціальні, психологічні, юридичні та інформаційні послуги.