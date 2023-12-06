Без помощи США есть большой риск проиграть войну - Ермак
Киев • УНН
Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, предупредил, что задержка американской помощи может поставить под угрозу позиции Украины в войне с россией, подчеркнув необходимость военной и прямой бюджетной поддержки.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил во вторник, что отсрочка предоставления Киеву американской помощи является угрозой того, что Украина проиграет войну с Россией. Об этом сообщает "Голос Америки", пишет УНН.
Детали
По словам Андрея Ермака, в случае задержки с предоставлением помощи возникнет "большой риск того, что мы останемся в том же положении, в котором сейчас".
И, конечно, это сделает невозможным продолжение усилий по освобождению (украинских территорий - ред.) и создаст большой риск проиграть эту войну,
Ермак также подчеркнул, что кроме военной, Украина нуждается в прямой бюджетной поддержке, без которой украинцам будет сложно выживать в условиях войны.
Дополнение
Во вторник, 5 декабря, стало известно, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак прибыли с визитом в США. Об этом сообщили на сайте президента Украины
Тем временем президент Владимир Зеленский, который должен был выступить 5 декабря по видеосвязи на закрытом брифинге для американских сенаторов и проинформировать о состоянии войны в Украине и необходимости очередного пакета военной помощи, отменил это выступление.
Напомним
В понедельник представители Белого дома заявили, что у США заканчиваются средства на помощь Украине
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Без помощи США есть большой риск проиграть войну - Ермак
Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, предупредил, что задержка американской помощи может поставить под угрозу позиции Украины в войне с россией, подчеркнув необходимость военной и прямой бюджетной поддержки.
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