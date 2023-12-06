Без помощи США есть большой риск проиграть войну - Ермак

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
  •  21359 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  224620 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  224574 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  229582 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  265933 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  291338 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  260879 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  210309 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  198839 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  183373 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  232127 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  204076 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  44387 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  37109 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  32576 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
bez-pomoshchi-ssha-yest-bolshoi-risk-proigrat-voinu-yermak

Без помощи США есть большой риск проиграть войну - Ермак

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 08:08  •  10102 просмотра

Read in English

Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, предупредил, что задержка американской помощи может поставить под угрозу позиции Украины в войне с россией, подчеркнув необходимость военной и прямой бюджетной поддержки.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил во вторник, что отсрочка предоставления Киеву американской помощи является угрозой того, что Украина проиграет войну с Россией. Об этом сообщает "Голос Америки", пишет УНН.

Детали

По словам Андрея Ермака, в случае задержки с предоставлением помощи возникнет "большой риск того, что мы останемся в том же положении, в котором сейчас".

И, конечно, это сделает невозможным продолжение усилий по освобождению (украинских территорий - ред.) и создаст большой риск проиграть эту войну,

- заявил он.

Ермак также подчеркнул, что кроме военной, Украина нуждается в прямой бюджетной поддержке, без которой украинцам будет сложно выживать в условиях войны.

Дополнение

Во вторник, 5 декабря, стало известно, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак прибыли с визитом в США. Об этом сообщили на сайте президента Украины

Тем временем президент Владимир Зеленский, который должен был выступить 5 декабря по видеосвязи на закрытом брифинге для американских сенаторов и проинформировать о состоянии войны в Украине и необходимости очередного пакета военной помощи, отменил это выступление.

Напомним

В понедельник представители Белого дома заявили, что у США заканчиваются средства на помощь Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 50 млрд евро для Украины под угрозой из-за споров в ЕС по бюджету - FT

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Политика
Без допомоги США є великий ризик програти війну – Єрмак
Without US assistance, there is a great risk of losing the war - Yermak
Новости по теме

Без помощи США есть большой риск проиграть войну - Ермак

Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, предупредил, что задержка американской помощи может поставить под угрозу позиции Украины в войне с россией, подчеркнув необходимость военной и прямой бюджетной поддержки.

Политика •   •  10102 просмотра
Без помощи США есть большой риск проиграть войну - Ермак

"Сегодня только одно слово - молодцы, только одна эмоция - благодарность": Зеленский призвал командиров беречь солдат

В День Вооруженных Сил Украины президент Зеленский выразил благодарность воинам, призвал командиров заботиться о своих подчиненных и заверил, что впереди - победа и освобождение оккупированных территорий.

Война •   •  10463 просмотра
"Сегодня только одно слово - молодцы, только одна эмоция - благодарность": Зеленский призвал командиров беречь солдат

В Полтаве массовое отравление студентов: за ночь госпитализировали 27 человек

Вспышка острой кишечной инфекции в Полтавском юридическом институте имени Ярослава Мудрого привела к тому, что 27 студентов были госпитализированы с отравлением.

Общество •   •  11565 просмотра
В Полтаве массовое отравление студентов: за ночь госпитализировали 27 человек

Армия рф ночью атаковала Кировоградскую область "шахедами", из-за обломков есть повреждения

Атака беспилотников "шахед" была направлена на Кировоградскую область.

Война •   •  12495 просмотра
Армия рф ночью атаковала Кировоградскую область "шахедами", из-за обломков есть повреждения

ЦПД при СНБО предупреждает о подготовке дезинформации против руководства Украины: может появиться на англоязычных ресурсах

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает, что иностранные журналисты с российскими связями планируют дезинформационную кампанию в англоязычных СМИ, направленную против военно-политического руководства Украины. Вероятные публикации имеют целью раскол украинского общества.

Война •   •  13861 просмотра
ЦПД при СНБО предупреждает о подготовке дезинформации против руководства Украины: может появиться на англоязычных ресурсах

"Роби своє": в Каневе, что в Черкасской области, появилась первая профессиональная фотостудия

В Каневе появилась первая профессиональная фотостудия.

Общество •   •  9687 просмотра
"Роби своє": в Каневе, что в Черкасской области, появилась первая профессиональная фотостудия

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Расследуется вспышка гепатита А в Винницкой области Украины, одним из основных источников которой считается передача инфекции водным путем. Окончательная причина еще не установлена.

Здоровье •   •  21359 просмотра
Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Один человек погиб, семь ранены - последствия вражеского обстрела Донетчины

Российские войска совершили 21 обстрел Донецка, в результате которых погиб один и были ранены семь гражданских лиц; было повреждено 25 гражданских объектов, включая жилые дома, больницу и школы.

Война •   •  13507 просмотра
Один человек погиб, семь ранены - последствия вражеского обстрела Донетчины

В комитете ВР рассматривают вызов "на ковер" министра образования

Комитет Верховной Рады рассматривает вопрос о вызове министра образования Оксена Лисового из-за вопроса с образовательной субвенцией.

Политика •   •  19291 просмотра
В комитете ВР рассматривают вызов "на ковер" министра образования

Байден: "Отказ от поддержки Украины - это абсолютное безумие"

Президент Джо Байден назвал перспективу прекращения помощи Украине "абсолютным безумием" и противоречащей интересам США, пообещав дальнейшую поддержку. Беспокойство вызывает потенциальная задержка в одобрении Сенатом дополнительной помощи.

Политика •   •  24729 просмотра
Байден: "Отказ от поддержки Украины - это абсолютное безумие"