Без помощи США есть большой риск проиграть войну - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил во вторник, что отсрочка предоставления Киеву американской помощи является угрозой того, что Украина проиграет войну с Россией. Об этом сообщает "Голос Америки", пишет УНН.

Детали

По словам Андрея Ермака, в случае задержки с предоставлением помощи возникнет "большой риск того, что мы останемся в том же положении, в котором сейчас".

И, конечно, это сделает невозможным продолжение усилий по освобождению (украинских территорий - ред.) и создаст большой риск проиграть эту войну, - заявил он.

Ермак также подчеркнул, что кроме военной, Украина нуждается в прямой бюджетной поддержке, без которой украинцам будет сложно выживать в условиях войны.

Дополнение

Во вторник, 5 декабря, стало известно, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак прибыли с визитом в США. Об этом сообщили на сайте президента Украины

Тем временем президент Владимир Зеленский, который должен был выступить 5 декабря по видеосвязи на закрытом брифинге для американских сенаторов и проинформировать о состоянии войны в Украине и необходимости очередного пакета военной помощи, отменил это выступление.

Напомним

В понедельник представители Белого дома заявили, что у США заканчиваются средства на помощь Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 50 млрд евро для Украины под угрозой из-за споров в ЕС по бюджету - FT