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Берлинале отказывается от наград за лучшую мужскую и женские роли - их больше не будут вручать

Киев • УНН

 • 13129 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. “Серебряный медведь” станет гендерно-нейтральным. В заявлении фестиваля говорится, что вместо наград за лучшую мужскую и лучшую женскую роли приз будут давать за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана, пишет УНН.

Берлинале отказывается от наград за лучшую мужскую и женские роли - их больше не будут вручать

Руководители Берлинского кинофестиваля Мариэтт Риссенбек и Карло Шатриан объявили, что с 2021 года смотр не будет распределять награды по гендерному признаку.

Вместо них будут вручаться “гендерно нейтральные” награды за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана. Также принято решение отказаться от премии “Серебряный медведь Альфреда Бауэра”.

“Ее вручение было приостановлено в связи с новыми выводами о должности первого директора Берлинале Альфреда Бауэра при Национал-социалистической партии, и эта премия больше не будет присуждаться в будущем”, — говорится в сообщении.

Призы актерам и актрисам в Берлине вручаются с 1956 года. Последними лауреатами на фестивале в 2020 году были Элио Джермано (“Я хотел спрятаться”) и Паула Бер (“Ундина”).

First decisions for the 2021 festival. The Berlinale 2021 is being planned as a physical festival. A hybrid model is intended for the @efm_berlinale / New: Gender-Neutral Performance Awards https://t.co/QT3umHHVAP

— Berlinale (@berlinale) August 24, 2020

“Мы считаем, что отсутствие разделения наград в актерской сфере по признаку пола станет сигналом к более чувствительному отношению к гендерной осведомленности в киноиндустрии”, — заявили Риссенбек и Шатриан.

Это решение сделает Берлинале первым крупным международным фестивалем, изменившим порядок присуждения актерских наград в пользу гендерно-нейтральной повестки. Каннский кинофестиваль по-прежнему вручает призы актерам и актрисам, как и Венецианский.

Также Берлинский кинофорум подтвердил, что в 2021 году пройдет в обычном режиме: “Мы видим уникальную особенность фестивалей в их живом взаимодействии с публикой. Во времена пандемии стало еще яснее, что всем нужны аналоговые пространства для опыта в культурной сфере. Мы рады, что фестивали возвращаются в привычный физический формат из виртуального”.

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