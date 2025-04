Берлінале відмовляється від нагород за найкращу чоловічу та жіночі ролі - їх більше не вручатимуть

Керівники Берлінського кінофестивалю Маріетт Ріссенбек і Карло Шатріан оголосили, що з 2021 року перегляд не буде розподіляти нагороди за гендерною ознакою.

Замість них будуть вручатися “гендерно нейтральні” нагороди за кращу головну роль і за кращу роль другого плану. Також прийнято рішення відмовитися від премії “Срібний ведмідь Альфреда Бауера”.

“Її вручення було призупинено в зв’язку з новими висновками про посаду першого директора Берлінале Альфреда Бауера за Націонал-соціалістичної партії, і ця премія більше не буде присуджуватися в майбутньому”, — йдеться в повідомленні.

Призи акторам і акторкам в Берліні вручаються з 1956 року. Останніми лауреатами на фестивалі в 2020 році були Еліо Джерман (“Я хотів сховатися”) і Паула Бер (“Ундіна”).

First decisions for the +2021 festival. The Berlinale 2021 is being planned as a physical festival. A hybrid model is intended for the @efm_berlinale / New: Gender-Neutral Performance Awards https://t.co/QT3umHHVAP

— Berlinale (@berlinale) August 24, 2020

“Ми вважаємо, що відсутність поділу нагород в акторській сфері за ознакою статі стане сигналом до більш чуттєвого відношення до гендерної обізнаності в кіноіндустрії”, — заявили Ріссенбек і Шатріан.

Це рішення зробить Берлінале першим великим міжнародним фестивалем, який змінив порядок присудження акторських нагород на користь гендерно-нейтрального порядку. Каннський кінофестиваль і раніше вручає призи акторам і акторкам, як і Венеціанський.

Також Берлінський кінофорум підтвердив, що в 2021 році пройде в звичайному режимі: “Ми бачимо унікальну особливість фестивалів в їх живій взаємодії з публікою. За часів пандемії стало ще ясніше, що всім потрібні аналогові простори для досвіду в культурній сфері. Ми раді, що фестивалі повертаються до звичного фізичного формату з віртуального”.