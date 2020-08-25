Берлінале відмовляється від нагород за найкращу чоловічу та жіночі ролі - їх більше не вручатимуть

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 154422 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 108481 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 100751 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 108752 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 128935 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 139009 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 223021 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216306 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186771 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176314 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
3.3м/с
76%
Популярнi новини

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 158037 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 31946 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 48179 перегляди

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 12894 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

18:01 • 18030 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 154411 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 158267 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 280052 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 303818 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 386493 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 48347 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 32115 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 49626 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 51373 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126762 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Берлінале відмовляється від нагород за найкращу чоловічу та жіночі ролі - їх більше не вручатимуть

Київ • УНН

 • 13129 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. “Срібний ведмідь” стане гендерно-нейтральним. У заяві фестивалю йдеться, що замість нагород за кращу чоловічу і кращу жіночу роль приз будуть давати за кращу головну роль і кращу роль другого плану, пише УНН.

Берлінале відмовляється від нагород за найкращу чоловічу та жіночі ролі - їх більше не вручатимуть

Керівники Берлінського кінофестивалю Маріетт Ріссенбек і Карло Шатріан оголосили, що з 2021 року перегляд не буде розподіляти нагороди за гендерною ознакою.

Замість них будуть вручатися “гендерно нейтральні” нагороди за кращу головну роль і за кращу роль другого плану. Також прийнято рішення відмовитися від премії “Срібний ведмідь Альфреда Бауера”.

“Її вручення було призупинено в зв’язку з новими висновками про посаду першого директора Берлінале Альфреда Бауера за Націонал-соціалістичної партії, і ця премія більше не буде присуджуватися в майбутньому”, — йдеться в повідомленні.

Призи акторам і акторкам в Берліні вручаються з 1956 року. Останніми лауреатами на фестивалі в 2020 році були Еліо Джерман (“Я хотів сховатися”) і Паула Бер (“Ундіна”).

First decisions for the +2021 festival. The Berlinale 2021 is being planned as a physical festival. A hybrid model is intended for the @efm_berlinale / New: Gender-Neutral Performance Awards https://t.co/QT3umHHVAP

— Berlinale (@berlinale) August 24, 2020

“Ми вважаємо, що відсутність поділу нагород в акторській сфері за ознакою статі стане сигналом до більш чуттєвого відношення до гендерної обізнаності в кіноіндустрії”, — заявили Ріссенбек і Шатріан.

Це рішення зробить Берлінале першим великим міжнародним фестивалем, який змінив порядок присудження акторських нагород на користь гендерно-нейтрального порядку. Каннський кінофестиваль і раніше вручає призи акторам і акторкам, як і Венеціанський.

Також Берлінський кінофорум підтвердив, що в 2021 році пройде в звичайному режимі: “Ми бачимо унікальну особливість фестивалів в їх живій взаємодії з публікою. За часів пандемії стало ще ясніше, що всім потрібні аналогові простори для досвіду в культурній сфері. Ми раді, що фестивалі повертаються до звичного фізичного формату з віртуального”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,686.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,208.62
Ethereum
$1,524.76