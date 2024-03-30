Бензиновые авто в Украине: какие самые популярные

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  125448 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  125471 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  127886 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  264411 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  135741 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  134214 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153501 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143183 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145325 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153397 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Бензиновые авто в Украине: какие самые популярные

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"Натовский бенчмарк": замминистра обороны сообщил, сколько идет на закупку вооружения и военной техники

"Натовский бенчмарк": замминистра обороны сообщил, сколько идет на закупку вооружения и военной техники

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Евлаш о новой примененной рф авиабомбе, которая "может полностью покрывать Харьков": противодействие им есть

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Зеленский заявил, что Украина может провести ограниченные наступательные операции, а чтобы вытеснить оккупантов, нужно больше оружия - WP

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ВС ВСУ предупредили о ракетах в направлении Изюма

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Воздушные силы предупреждают об угрозе ракеты в направлении Николаевской и Кировоградской областей

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На юге воздушные тревога. ВС ВСУ предупредили о ракете в Николаевской области курсом на северо-запад

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Ночная атака юга и юго-восточных регионов: ПВО сбила 7 российских БпЛА

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Япония продлила торговые санкции против рф из-за вторжения в Украину

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США и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников

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Программа еОселя: Более 8,5 тысяч семей получили кредиты на жилье

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Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  264411 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  280663 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  637283 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  585413 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  596400 просмотра

Бензиновые авто в Украине: какие самые популярные

Бензиновые авто в Украине - какие автомобили являются самыми популярными и за счет каких факторов.

Новости Бизнеса •   •  1208 просмотра
Бензиновые авто в Украине: какие самые популярные

"Натовский бенчмарк": замминистра обороны сообщил, сколько идет на закупку вооружения и военной техники

Более 20% оборонного бюджета выделяется на закупку вооружения и военной техники.

Война •   •  5830 просмотра
"Натовский бенчмарк": замминистра обороны сообщил, сколько идет на закупку вооружения и военной техники

Евлаш о новой примененной рф авиабомбе, которая "может полностью покрывать Харьков": противодействие им есть

Бомба УМПБ Д-30 СН, которую россия применила против Харькова, имеет дальность полета 70-80 км, запускается с самолетов Су-34 или Су-35, но противодействие им есть.

Война •   •  7915 просмотра
Евлаш о новой примененной рф авиабомбе, которая "может полностью покрывать Харьков": противодействие им есть

Зеленский заявил, что Украина может провести ограниченные наступательные операции, а чтобы вытеснить оккупантов, нужно больше оружия - WP

Украина может провести ограниченные наступательные операции, но нуждается в большем количестве оружия, чтобы вытеснить российских оккупантов, заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

Война •   •  10554 просмотра
Зеленский заявил, что Украина может провести ограниченные наступательные операции, а чтобы вытеснить оккупантов, нужно больше оружия - WP

ВС ВСУ предупредили о ракетах в направлении Изюма

ВС ВС Украины сообщили о ракетной угрозе городу Изюм.

Война •   •  13801 просмотра
ВС ВСУ предупредили о ракетах в направлении Изюма

Зеленский объяснил, зачем Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Президент Зеленский рассказал, зачем Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Война •   •  14982 просмотра
Зеленский объяснил, зачем Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Воздушные силы предупреждают об угрозе ракеты в направлении Николаевской и Кировоградской областей

ВС ВС Украины предупредили о ракетной угрозе - ракете, направляющейся в Николаевскую и Кировоградскую области с юга, что вызвало воздушную тревогу на юге Украины.

Война •   •  13963 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе ракеты в направлении Николаевской и Кировоградской областей

На юге воздушные тревога. ВС ВСУ предупредили о ракете в Николаевской области курсом на северо-запад

В Николаевской области Украины обнаружена вражеская ракета, которая движется на северо-запад, согласно предупреждению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  16308 просмотра
На юге воздушные тревога. ВС ВСУ предупредили о ракете в Николаевской области курсом на северо-запад

"Решимость ЕС защищать Украину будет только крепнуть": Боррель отреагировал на атаки рф на украинскую энергетику

Глава дипломатии ЕС отреагировал на атаки рф на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданское население.

Война •   •  17249 просмотра
"Решимость ЕС защищать Украину будет только крепнуть": Боррель отреагировал на атаки рф на украинскую энергетику

Зеленский ответил относительно реакции США на удары по российским НПЗ

Зеленский заявил, что реакция США на удары по российским энергетическим объектам не была положительной.

Война •   •  19921 просмотра
Зеленский ответил относительно реакции США на удары по российским НПЗ