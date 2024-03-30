Бензиновые авто в Украине: какие самые популярные

Среди украинских водителей две основные группы: те, кто выбирает авто исключительно с дизельным двигателем, и сторонники бензиновых вариантов. Это если не считать электрокаров, ведь за последние два года их количество тоже растет.

Как показала статистика Укравтопрома за февраль, бензиновые авто заняли 44% рынка новых легковых автомобилей: автопарк нашей страны увеличился более чем на 2400 таких моделей. И речь идет только о покупках в салоне, поэтому следует учитывать продажи и на вторичном рынке. Таким образом, именно бензиновые автомобили сейчас являются лидерами и значительно опережают дизельные варианты.

Основные причины популярности бензиновых авто среди украинцев

Количество новых бензиновых авто в феврале этого года выросло на 25% по сравнению с прошлым годом. И в этом есть определенная закономерность. Ситуацию прокомментирует основатель компании CarFy, представляющей автовыкуп в Киеве, Олег Новасов. Он объясняет популярность именно бензиновых автомобилей сразу несколькими причинами:

ценовой политикой, ведь если сравнивать стоимость аналогичных моделей с разным типом двигателя, то чаще именно бензиновые дешевле;

маневренность и ловкость таких машин достаточно высока;

в бензиновом авто нет форсунок, замена которых стоит довольно дорого, поэтому соответственно его обслуживание несколько дешевле;

модели с бензиновым двигателем менее требовательны к качеству топлива, чем дизельные.

Автоэксперты проанализировали покупки украинцами бензиновых авто в феврале 2024 года и пришли к выводу, что бесспорным лидером стал японский кроссовер Toyota RAV4.

Почему украинцы выбирают Toyota RAV4 с бензиновым двигателем

Компактный, комфортный с высоким уровнем безопасности кроссовер Toyota RAV4 не мог не покорить украинцев.

С этим соглашается и Олег Новасов: "Благодаря своей работе я каждый день встречаю разные авто. И могу утверждать, что именно Toyota RAV4 заслуживает быть на первом месте по популярности. Он выпускается уже 30 лет, и впервые был представлен как вариант для молодежи, выбирающей активное времяпрепровождение. С годами японский кроссовер значительно расширил свою аудиторию, став также и отличным семейным вариантом".

Олег также охарактеризовал модель RAV4 от Toyota как надежное и безопасное авто, имеющее несколько важных элементов для предупреждения царапин и вмятин при езде по бездорожью: защита картера, дефлектор капота. И это лишь часть его преимуществ.

Тойота RAV4 следует выбрать еще и по нескольким другим причинам:

у него есть обогрев кресел, не только водителя, но и пассажирских;

авто оснащено сразу семью подушками безопасности;

легкость управления как в условиях города, так и на трассе обеспечивает электроусилитель руля;

машина разгоняется до 100 км в час всего за 9 секунд.

Кроме того, кроссовер оснащен двухзонным климат-контролем, а его салон удобен, вместителен и выглядит стильно.

Какие еще бензиновые авто есть в рейтинге популярных среди украинцев

Конкуренцию японскому кроссоверу создали также и другие модели бензиновых автомобилей. В феврале 2024 года украинцы успешно покупали: Hyundai Tucson, Peugeot 301, Skoda Scala и Octavia, Mazda CX 5, Suzuki SX4 и Vitara, KIA Sportage, Renault Duster. Речь идет об авто из салона, а на вторичном рынке ситуация несколько отличается.

Олег делится своим опытом, ведь компания CarFy регулярно мониторит эту информацию: "Среди б/у авто также лидируют бензиновые, однако марки и модели несколько иные. Украинцы часто покупают и продают BMW 5, Opel Astra, Renault Megane, Volkswagen Passat, Daewoo Lanos. Их преимущества – доступная цена, надежность и оптимальность для украинских дорог".