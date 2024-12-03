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Базовые станции китайской ZTE продолжают работать на оккупированных россией территориях Украины - СМИ

Базовые станции китайской ZTE продолжают работать на оккупированных россией территориях Украины - СМИ

Киев  •  УНН

 • 6561 просмотра

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Китайская компания ZTE поддерживает работу телекоммуникационного оборудования на оккупированных территориях Запорожской области. Оккупационные власти подтвердили использование 2969 базовых станций, в том числе 989 новых, установленных в 2024 году.

Китайская телекоммуникационная компания ZTE, крупный поставщик оборудования для мобильных операторов Украины, продолжает сотрудничество с российскими мобильными операторами на оккупированных территориях Украины, в частности, в Запорожской области. Об этом свидетельствует сообщение российского агентства ТАСС от 2 декабря 2024 года, со ссылкой на так называемого "министра" цифрового развития, назначенного оккупационными властями Запорожской области Григория Прохватилова, передает УНН.

Он заявляет, что в 2024 году на оккупированной россией территории Запорожской области установлено 989 новых базовых станций мобильной связи, а общее их количество теперь, по его словам, составляет 2969 штук.

"Помимо строительства новых станций, мы также модернизируем уже существующие. Ранее базовые станции на оборудовании марки ZTE работали на территории Запорожской области. Сейчас все переходят на новое современное оборудование, в том числе китайских брендов, которое позволяет лучше контролировать сеть, выявлять проблемы дистанционно, а в некоторых случаях автоматически перенастраивать сеть без выхода на сайт", - отметил Прохватилов.

Такое сообщение может свидетельствовать о том, что с началом оккупации базовые станции ZTE на временно оккупированных территориях Украины не были выключены, к тому же, продление их работы до конца 2024 года без регулярной выдачи операторам мобильной связи соответствующих лицензий со стороны ZTE, как производителя, было бы невозможным.

Напомним, ZTE-китайская компания, которая занимается производством телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов. 51,8% акций принадлежит КНР, 31,5% оборачивается на Шэньчжэньской фондовой бирже, 16,7% оборачивается на Гонконгской фондовой бирже.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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