Байден: Украина и украинский народ вдохновляют весь мир

Цитата

“Украина и украинский народ вдохновляют не только нас — они вдохновляют мир. Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме”, — написал Байден.

Зеленский поблагодарил президента США в ответ.

“Для меня было честью посетить США, обратиться к американскому народу и Конгрессу, встретиться с лидером страны, помогающей нам выстоять. И победить! Этот визит показал: наши государства вместе стоят на стороне добра, демократии и справедливости. Вместе творят будущее”, — отметил президент Украины.

