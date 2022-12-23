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Байден: Украина и украинский народ вдохновляют весь мир

Байден: Украина и украинский народ вдохновляют весь мир

Киев • УНН

 • 555577 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент США Джо Байден обнародовал в Twitter видео по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Цитата

“Украина и украинский народ вдохновляют не только нас — они вдохновляют мир. Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме”, — написал Байден.

Зеленский поблагодарил президента США в ответ.

“Для меня было честью посетить США, обратиться к американскому народу и Конгрессу, встретиться с лидером страны, помогающей нам выстоять. И победить! Этот визит показал: наши государства вместе стоят на стороне добра, демократии и справедливости. Вместе творят будущее”, — отметил президент Украины.

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Ukraine and the Ukrainian people don’t just inspire us – they inspire the world.

It was an honor to host President Zelenskyy at the White House. pic.twitter.com/lzxd40Ervv

— President Biden (@POTUS) December 23, 2022

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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