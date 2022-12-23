Байден: Україна та український народ надихають увесь світ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент США Джо Байден оприлюднив у Twitter відео за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського, передає УНН.
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“Україна та український народ надихають не лише нас — вони надихають світ. Для мене було честю приймати президента Зеленського в Білому домі”, — написав Байден.
Зеленський подякував президенту США у відповідь.
“Для мене було честю відвідати США, звернутися до американського народу та Конгресу, зустрітися з лідером країни, яка допомагає нам вистояти. І перемогти! Цей візит показав: наші держави разом стоять на стороні добра, демократії та справедливості. Разом творять майбутнє”, — зазначив президент України.
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Ukraine and the Ukrainian people don’t just inspire us – they inspire the world.
It was an honor to host President Zelenskyy at the White House. pic.twitter.com/lzxd40Ervv