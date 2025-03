Байден: Україна та український народ надихають увесь світ

Цитата

“Україна та український народ надихають не лише нас — вони надихають світ. Для мене було честю приймати президента Зеленського в Білому домі”, — написав Байден.

Зеленський подякував президенту США у відповідь.

“Для мене було честю відвідати США, звернутися до американського народу та Конгресу, зустрітися з лідером країни, яка допомагає нам вистояти. І перемогти! Цей візит показав: наші держави разом стоять на стороні добра, демократії та справедливості. Разом творять майбутнє”, — зазначив президент України.

Ukraine and the Ukrainian people don’t just inspire us – they inspire the world.



It was an honor to host President Zelenskyy at the White House. pic.twitter.com/lzxd40Ervv

— President Biden (@POTUS) December 23, 2022