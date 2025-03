Байден и Си Цзиньпин встретились на Бали

Цитата

"Глава КНР Си Цзиньпин проводит встречу с президентом США Джозефом Байденом до открытия саммита "Группы двадцати" G20 на индонезийском курортном острове Бали", – говорится в сообщении.

BREAKING: Joe Biden and Xi Jinping meet ahead of the G-20 summit in Bali, the first in-person talks between the leaders of the US and China since before the Covid-19 pandemic https://t.co/5LMD7NXTK1 pic.twitter.com/6pgU5rKXHY

— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) November 14, 2022

Напомним

В преддверии встречи Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20 Китай заявлял, что Соединенные Штаты должны работать вместе с Пекином, чтобы избежать недоразумений и ошибочных суждений.