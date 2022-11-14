Байден та Сі Цзіньпін зустрілися на Балі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент США Джо Байден та голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін зустрілися на Балі в Індонезії, де 15 листопада відбудеться саміт G20. Про це пише УНН із посиланням на Сіньхуа.
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"Голова КНР Сі Цзіньпін проводить зустріч із президентом США Джозефом Байденом до відкриття саміту "Групи двадцяти" G20 на індонезійському курортному острові Балі", – ідеться у повідомленні.
BREAKING: Joe Biden and Xi Jinping meet ahead of the G-20 summit in Bali, the first in-person talks between the leaders of the US and China since before the Covid-19 pandemic https://t.co/5LMD7NXTK1 pic.twitter.com/6pgU5rKXHY— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) November 14, 2022
Нагадаємо
Напередодні зустрічі Байдена і Cі Цзіньпіна на саміті G20 Китай заявляв, що Сполучені Штати мають працювати разом з Пекіном, щоб уникнути непорозумінь та помилкових суджень.