Байден та Сі Цзіньпін зустрілися на Балі

Цитата

"Голова КНР Сі Цзіньпін проводить зустріч із президентом США Джозефом Байденом до відкриття саміту "Групи двадцяти" G20 на індонезійському курортному острові Балі", – ідеться у повідомленні.

BREAKING: Joe Biden and Xi Jinping meet ahead of the G-20 summit in Bali, the first in-person talks between the leaders of the US and China since before the Covid-19 pandemic https://t.co/5LMD7NXTK1 pic.twitter.com/6pgU5rKXHY

— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) November 14, 2022

Нагадаємо

Напередодні зустрічі Байдена і Cі Цзіньпіна на саміті G20 Китай заявляв, що Сполучені Штати мають працювати разом з Пекіном, щоб уникнути непорозумінь та помилкових суджень.