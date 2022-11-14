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Байден та Сі Цзіньпін зустрілися на Балі

Байден та Сі Цзіньпін зустрілися на Балі

Київ • УНН

 • 329428 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент США Джо Байден та голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін зустрілися на Балі в Індонезії, де 15 листопада відбудеться саміт G20. Про це пише УНН із посиланням на Сіньхуа.

Цитата

"Голова КНР Сі Цзіньпін проводить зустріч із президентом США Джозефом Байденом до відкриття саміту "Групи двадцяти" G20 на індонезійському курортному острові Балі", – ідеться у повідомленні.

BREAKING: Joe Biden and Xi Jinping meet ahead of the G-20 summit in Bali, the first in-person talks between the leaders of the US and China since before the Covid-19 pandemic https://t.co/5LMD7NXTK1 pic.twitter.com/6pgU5rKXHY

— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) November 14, 2022

Нагадаємо

Напередодні зустрічі Байдена і Cі Цзіньпіна на саміті G20 Китай заявляв, що Сполучені Штати мають працювати разом з Пекіном, щоб уникнути непорозумінь та помилкових суджень.

Українські Національні Новини

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