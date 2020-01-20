Баскетболист Михайлюк набрал рекордные 25 очков в карьере НБА

Выйдя со скамейки запасных, Михайлюк играл почти до конца второй четверти, и тремя дальними бросками и мячом из-под кольца помог увеличить преимущество в счете до 71:55.

После большого перерыва ситуация на паркете не изменилась и "Пистонс" довели игру до разгромной победы - 136:103.

Украинец провел на паркете почти 29 минут, набрал 25 очков (4/4 двохочкови, 5/7 трехочковые, 2/2 штрафные), собрал 2 подбора, отдал 3 передачи, выполнил 1 перехват, поставил 1 блок-шот при 2 потерях и 3 фолах, став вторым по результативности в матче после разыгрываю чего Деррика Роуза (27).

Примечательно, предыдущий рекорд Михайлюка в НБА составил 21 балл.

Добавим также, что украинский центровой "Атланты" Алексей Лень пропускал третий подряд матч. Рекордный бомбардирский показатель в истории Украины в отдельно взятом матче НБА принадлежит именно Леню - 31 очко.