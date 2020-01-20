Баскетболіст Михайлюк набрав рекордні 25 очок в кар'єрі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провів результативну гру в протистоянні свого "Детройт Пістонс" проти клубу іншого українця в НБА "Атланти", передає кореспондент УНН.
Вийшовши з лави для запасних, Михайлюк грав майже до кінця другої чверті, та трьома дальніми кидками і м'ячем з-під кільця допоміг збільшити перевагу в рахунку до 71:55.
Після великої перерви ситуація на паркеті не змінилася і "Пістонс" довели гру до розгромної звитяги – 136:103.
Українець провів на паркеті майже 29 хвилин, набрав 25 очок (4/4 двохочкові, 5/7 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 3 передачі, виконав 1 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 2 втратах і 3 фолах , ставши другим за результативністю в матчі після розігрую чого Дерріка Роуза (27).
Примітно, попередній рекорд Михайлюка в НБА становив 21 бал.
Додамо також, що український центровий "Атланти" Олексій Лень пропускав третій поспіль матч. Рекордний бомбардирський показник в історії України в окремо взятому матчі НБА належить саме Леню – 31 очко.