Баскетбол: лидер Суперлиги прервал серию поражений
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. "Харьковские Соколы" уступили дома "Киев-Баскет" в поединке регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу "(72:75), сообщает корреспондент УНН.
Детали
Судьба поединка решалась в концовке. Лидерские качества продемонстрировал Богдан Близнюк, но ему достойный ответ предоставил форвард харьковчан Игорь Чумаков, который заработал на себе неспортивный фол, а также забил с угла трехочковый. Однако точный дальний от Янга помог удержать киевлянами преимущество в матче.
Богдан Близнюк стал самым результативным в составе киевлян — 18 очков, 9 подборов. В “Соколов” отметим 24 балла от Чумакова.
Заметим, что “Харьковские Соколы” в следующий раз играют 21 апреля в Каменском против “Прометея”. “Киев-Баскет” в тот же день играть на выезде против “Химика”.
Дополнение
“Киев-Баскет” завоевал 26 победу, взяв реванш за поражение у харьковчан несколькими днями ранее. “Соколы” с 8 выигрышами идут 10-ми.