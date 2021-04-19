Баскетбол: лідер Суперліги перервав серію поразок

Деталі

Доля поєдинку вирішувалася в кінцівці. Лідерські якості продемонстрував Богдан Близнюк, але йому гідну відповідь надав форвард харків'ян Ігор Чумаков, який заробив на собі неспортивний фол, а також забив із кута триочкового. Проте влучний дальній від Янга допоміг втримати киянами перевагу у матчі.

Богдан Близнюк став найрезультативнішим у складі киян – 18 очок, 9 підбирань. У "Соколів" відзначимо 24 бали від Чумакова.

Зауважимо, що "Харківські Соколи" наступного разу грають 21 квітня в Кам'янському проти "Прометея". "Київ-Баскет" того ж дня гратиме на виїзді проти "Хіміка".

Доповнення

"Київ-Баскет" завоював 26 перемогу, взявши реванш за поразку у харків'ян кількома днями раніше. "Соколи" з 8 виграшами йдуть 10-ми.