Баскетбол: действующий чемпион Украины победил на старте женского Еврокубка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Действующий чемпион Украины по баскетболу среди женщин "Прометей" уверенно стартовал в Еврокубке, информирует УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Что известно
Дома в стартовом поединке группового этапа команда Виктории Большаковой победила румынскую “Сепси” — 86:64.
Детали
Украинские со старта продемонстрировали серьезность намерений, захватив лидерство — 13:1. К концу стартовой четверти соперницы пришли и сократили отставание — 15:19.
Однако гости так и не смогли нейтрализовать главную звезду украинской команды — Ариэль Аткинс. Поэтому, Прометей и в дальнейшем доминировал на площадке, только увеличивая преимущество.
В итоге хозяева выиграли все четверти и матч в целом. Самыми в составе Прометея стали Аткинс (26 очков), Дубровина (16), Бабич (14).
Дополнение
Следующий матч Еврокубка “Прометей” сыграет 20 октября на выезде против венгерского “Дьера”.