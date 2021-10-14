Баскетбол: чинний чемпіон України переміг на старті жіночого Єврокубку

Що відомо

Вдома в стартовому поєдинку групового етапу команда Вікторії Большакової перемогла румунську "Сепсі" – 86:64.

Деталі

Українки зі старту продемонстрували серйозність намірів, захопивши лідерство – 13:1. Під кінець стартової чверті суперниці оговталися та скоротили відставання – 15:19.

Однак гості так і не змогли нейтралізувати головну зірку української команди – Аріель Аткінс. Тож, Прометей і надалі домінував на майданчику, лише збільшуючи перевагу.

У підсумку господарі виграли всі чверті та матч загалом. Найрезультативнішими в складі Прометея стали Аткінс (26 очок), Дубровіна (16), Бабич (14).

Доповнення

Наступний матч Єврокубку "Прометей" зіграє 20 жовтня на виїзді проти угорського "Дьєра".