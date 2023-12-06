Байден: "Отказ от поддержки Украины - это абсолютное безумие"

Перспектива прекращения предоставления Соединенными Штатами помощи Украине - это "абсолютное безумие", заявил президент США Джо Байден. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Во вторник вечером Байден назвал перспективу прекращения предоставления помощи Украине "просто неправильной".

"Отказ от поддержки Украины - это абсолютное безумие", - сказал он журналистам и добавил, что "это противоречит интересам США".

"Мы добьемся этого", - пообещал он.

Дополнение

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Сенат США может не принять законопроект о дополнительной помощи Украине в среду, 6 декабря, из-за технических проблем.

В то же время министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что Киев делает все возможное, чтобы Конгресс США принял пакет помощи Украине до Рождества.

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