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Автора хет-трика в ворота “Зари” назван лучшим футболистом тура УПЛ

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 22-го тура. Об этом информирует сайт УПЛ, передает УНН.

Детали

По итогам голосования победу одержал нападающий “Ворсклы” Владислав Кулач, который в матче с “Зарей” отметился хет-триком.

Зато звание лучшего наставника второй раз в апреле получил Мирча Луческу. Коуч “Динамо” получил средний балл 4,8 из 5-ти.

В состав экспертного совета вошли: Леонид Буряк, Олег Венглинский, Артур Валерко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

Дополнение

Команда Кулача идет 4-й в турнирной таблице и отстает от “Зари” на один балл. “Динамо” на 10 очков опережает “Шахтер”.

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