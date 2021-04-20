Автора хет-трика в ворота “Зари” назван лучшим футболистом тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 22-го тура. Об этом информирует сайт УПЛ, передает УНН.
Детали
По итогам голосования победу одержал нападающий “Ворсклы” Владислав Кулач, который в матче с “Зарей” отметился хет-триком.
Зато звание лучшего наставника второй раз в апреле получил Мирча Луческу. Коуч “Динамо” получил средний балл 4,8 из 5-ти.
В состав экспертного совета вошли: Леонид Буряк, Олег Венглинский, Артур Валерко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.
Дополнение
Команда Кулача идет 4-й в турнирной таблице и отстает от “Зари” на один балл. “Динамо” на 10 очков опережает “Шахтер”.