Автора хет-трику у ворота “Зорі” названо найкращим футболістом туру УПЛ

Деталі

За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Ворскли” Владислав Кулач, який у матчі із “Зорею” відзначився хет-триком.

Натомість звання найкращого наставника вдруге в квітні місяці одержав Мірча Луческу. Коуч “Динамо” отримав середній бал 4,8 із 5-ти.

До складу експертної ради потрапили: Леонід Буряк, Олег Венглинський, Артур Валерко, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Доповнення

Команда Кулача йде 4-ю в турнірній таблиці і відстає від “Зорі” на один бал. “Динамо” на 10 очок випереджає “Шахтар”.