Автора хет-трику у ворота “Зорі” названо найкращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 22-го туру. Про це інформує сайт УПЛ, передає УНН.
Деталі
За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Ворскли” Владислав Кулач, який у матчі із “Зорею” відзначився хет-триком.
Натомість звання найкращого наставника вдруге в квітні місяці одержав Мірча Луческу. Коуч “Динамо” отримав середній бал 4,8 із 5-ти.
До складу експертної ради потрапили: Леонід Буряк, Олег Венглинський, Артур Валерко, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.
Доповнення
Команда Кулача йде 4-ю в турнірній таблиці і відстає від “Зорі” на один бал. “Динамо” на 10 очок випереджає “Шахтар”.