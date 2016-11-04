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15 марта, 19:03 • 113908 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162905 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135763 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128430 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111737 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104888 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101027 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Атомная энергетика выгодна и конкурентоспособна - эксперт

Атомная энергетика выгодна и конкурентоспособна - эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Атомная энергетика обеспечивает свое развитие за счет высокой конкурентоспособности и рыночной привлекательности. Об этом заявил заведующий кафедрой АЭС Одесского национального политехнического университета Владимир Кравченко в ходе семинара для журналистов "Экология и атомная энергетика", передает УНН.

Так, по словам эксперта, атомная энергетика выгодна даже по сравнению с другими видами безуглеродной энергии.

"Если сравнивать с альтернативными видами генерации, например с солнечной энергетикой, то можно вспомнить солнечную электростанцию ​​(СЭС), которая строится в Сахаре. Инвестиции туда пошли очень серьезные, огромный кабель проложен в Европу. Цена этой станции сегодня такая же, как атомной электростанции, но при этом она производит в 6-7 раз меньше электроэнергии. Кроме того, в вопросе экологичности солнечной энергетики тоже не все хорошо. Например, при производстве одного килограмма кремния необходимого для работы СЭС надо 4 килограмма вредных химических отходов, и еще затраты необходимые на его утилизацию", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, атомная энергетика может решить проблему подорожания электроэнергии.

При этом, по словам экспертов, наращивание объемов производства уранового концентрата позволит Украине экономить значительные средства.

Как сообщал УНН, в Украине есть 23 урановых месторождений с запасами более 200 тыс. тонн.

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