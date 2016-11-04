Атомная энергетика выгодна и конкурентоспособна - эксперт

Так, по словам эксперта, атомная энергетика выгодна даже по сравнению с другими видами безуглеродной энергии.

"Если сравнивать с альтернативными видами генерации, например с солнечной энергетикой, то можно вспомнить солнечную электростанцию ​​(СЭС), которая строится в Сахаре. Инвестиции туда пошли очень серьезные, огромный кабель проложен в Европу. Цена этой станции сегодня такая же, как атомной электростанции, но при этом она производит в 6-7 раз меньше электроэнергии. Кроме того, в вопросе экологичности солнечной энергетики тоже не все хорошо. Например, при производстве одного килограмма кремния необходимого для работы СЭС надо 4 килограмма вредных химических отходов, и еще затраты необходимые на его утилизацию", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, атомная энергетика может решить проблему подорожания электроэнергии.

При этом, по словам экспертов, наращивание объемов производства уранового концентрата позволит Украине экономить значительные средства.

Как сообщал УНН, в Украине есть 23 урановых месторождений с запасами более 200 тыс. тонн.