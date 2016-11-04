Атомна енергетика вигідна і конкурентоспроможна — експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Атомна енергетика забезпечує свій розвиток за рахунок високої конкурентоспроможності та ринкової привабливості. Про це заявив завідувач кафедрою АЕС Одеського національного політехнічного університету Володимир Кравченко в ході семінару для журналістів “Екологія і атомна енергетика”, передає УНН.
Так, за словами експерта, атомна енергетика вигідна навіть порівняно з іншими видами безвуглецевої енергії.
“Якщо порівнювати з альтернативними видами генерації, наприклад із сонячною енергетикою, то можна згадати сонячну електростанцію (СЕС), яка будується в Сахарі. Інвестиції туди пішли дуже серйозні, величезний кабель прокладений в Європу. Ціна цієї станції сьогодні така ж, як атомної електростанції, але при цьому вона виробляє в 6-7 разів менше електроенергії. Крім того, в питанні екологічності сонячної енергетики теж не все добре. Наприклад, при виробництві одного кілограма кремнію необхідного для роботи СЕС треба 4 кілограми шкідливих хімічних відходів, і ще витрати необхідні на його утилізацію”, — наголосив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, атомна енергетика може вирішити проблему здорожчання електроенергії.
При цьому, за словами експертів, нарощування обсягів виробництва уранового концентрату дозволить Україні економити значні кошти.
Як повідомляв УНН, в Україні наявні 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.