"АТЕШ" заявил об уничтожении комплексов РЭБ в брянской области рф
Киев • УНН
Партизанское движение "АТЕШ" заявило об уничтожении вышек с комплексами радиоэлектронной борьбы в городах фокино и карачев брянской области рф. По их данным, это создало брешь в защите приграничья и открыло коридор для беспилотников вглубь россии.
Партизанское движение "АТЕШ" заявило об уничтожении вышек с комплексами радиоэлектронной борьбы в брянской области россии, которые, по утверждению движения, использовались для противодействия украинским беспилотникам. Об этом сообщил "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
По информации движения, в ходе скоординированной операции были уничтожены вышки с комплексами РЭБ в городах фокино и карачев. В "АТЕШ" утверждают, что эти системы предназначались для подавления беспилотников и их навигационных систем.
Уничтожение этих комплексов образовало брешь в защите приграничья и "ослепило" местную ПВО, лишив ее возможности наводиться на цели. Без РЭБ в районе Фокино и Карачева открылся прямой тактический коридор для беспилотников вглубь центральных регионов россии
Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет. российские власти пока официально не комментировали заявление партизанского движения.
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