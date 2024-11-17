Атака рф в Одесской области: погибли два человека, ранения получил 17-летний парень
Киев • УНН
В результате российской атаки в Одесской области погибли два человека, ранен 17-летний парень. В регионе повреждены 7 домов, возникли проблемы с коммуникациями, которые постепенно восстанавливают.
В результате атаки в Одесской области погибли два человека, а также ранения получил 17-летний парень. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь. В Одессе постепенно начало восстанавливаться водоснабжение. Об этом рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер в эфире телемарафона, передает УНН.
К сожалению, ситуация сейчас сложная. Во многих местах региона отсутствует тепло, отсутствует свет, отсутствует вода. Сейчас все службы привлечены к тому, чтобы в течение нескольких часов возобновить поставки воды и дать тепло в дома, медицинские учреждения. Что касается электроэнергии, то работаем в настоящее время со всеми службами, чтобы восстановить в ближайшие сроки электроснабжение. Могу сообщить, что у нас есть погибшие, к сожалению. Есть также раненые
Впоследствии Кипер уточнил, что в результате российской атаки погибли два человека, а также ранения получил 17-летний парень. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Также он уточнил, что в Одессе начало постепенно восстанавливаться водоснабжение.
Также глава ОВА сообщил, что в результате российского обстрела вспыхнули пожары в трех частных жилых домах, еще 4 дома подверглись разрушениям.
Напомним
Во время комбинированной ракетно-дроновой атаки враг выпустил по Украине более 200 ракет и дронов.
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