Атака рф на Львовщину: погибла женщина, двое мужчин получили ранения
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Львовской области погибла 66-летняя женщина и ранены двое мужчин. Повреждено теплоснабжение, без тепла остались 6 тысяч человек.
В результате атаки на Львовщину погибла 66-летняя женщина, которая на момент атаки находилась в автомобиле. Еще двое мужчин получили ранения. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.
Утром враг атаковал Львовскую область крылатыми ракетами. К сожалению, из-за падения обломков вражеской ракеты в Червоноградском (Шептицком) районе один человек погиб. Это - 66 летняя женщина. На момент атаки она находилась в автомобиле. Еще двое мужчин получили ранения. Одного госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь
Он отметил, что оккупанты били по критической инфраструктуре, в результате чего повреждена магистральная труба теплоснабжения. На место выехали профильные службы.
Без теплоснабжения временно остались 6 тысяч человек. Кроме того, в результате атаки загорелись 12 гаражей. Для борьбы с пожаром привлекли 12 пожарных и 3 единицы спецтехники.
Напомним
россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов разных типов. ПВО уничтожила более 140 целей, но есть повреждения энергетической инфраструктуры и погибшие.
Сибига об атаке рф: "это настоящий ответ путина всем, кто ему в последнее время звонил"17 нояб. 2024, 07:38 • 16659 просмотров