Атака рф на Чернигов: количество жертв возросло до 17

В результате атаки рф на Чернигов количество жертв возросло до 17, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

"Чернигов. По обновленной информации, погибло 17 человек, в том числе 2 человека умерли в больнице", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным спасателей, 60 человек пострадали, из них 3 ребенка.

Оказана психологическая помощь 58 лицам.

Дополнение

В Нацполиции заявили, что в Чернигове были созданы пункты помощи пострадавшим от массированной российской ракетной атаки. Также в городе дополнительно развернуты пункты несокрушимости и центры оказания психологической помощи.