В приложении "Армия+" запустили пятый учебный курс про психологическую подготовку
Киев • УНН
В приложении «Армия+» появился пятый учебный курс по психологической поддержке военнослужащих. Курс содержит видеоуроки, тесты и дополнительные материалы для укрепления морально-психологического состояния бойцов.
В приложении "Армия+" запустили пятый учебный курс "Психологическая поддержка", направленный на укрепление морально-психологического состояния военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Курс состоит из модулей, которые разбиты на видеоуроки. После окончания модуля пользователь проходит небольшой контрольный тест, а в конце курса - экзамен, чтобы подтвердить свои знания и получить сертификат. Этот курс отличает от предыдущих большее количество дополнительных материалов - это книги, тематические видео и ссылки на полезные ресурсы по психологической помощи.
20 000 военных начали обучение в "Армии+", из них 5 000 уже завершили по крайней мере один курс. В частности, на нашем последнем курсе о связи на поле боя начали обучение 1 800 военных. И это всего за две недели с момента его старта. Обучение должно быть удобным, доступным, современным и давать нашим воинам качественное преимущество на поле боя
Курс читает военный психолог Юлия Павлова. Она объясняет:
Как быстрее адаптироваться к службе?
Как помочь сформировать боевое мышление и психологию воина?
Какими инструментами поддержать себя, собратьев и сестер?
Как оставаться психологически устойчивыми и беречь ментальное здоровье?
Как восстановиться между боевыми действиями?
Что такое ПТСР и есть ли у него альтернатива?
Как вернуться к гражданской жизни?
Заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ полковник Евгений Межевикин отметил, что в новом курсе по психологической подготовке военнослужащие найдут действенные советы, в частности по саморегуляции, а также полезные инструменты, как адаптироваться к службе и быть психологически устойчивыми при выполнении боевых задач.
Отдельно обращаю внимание на этот курс командиров, лидеров своих подразделений, инструкторов, чтобы понимать морально-психологическое состояние личного состава и как его укрепить. Ведь состояние ваших подчиненных напрямую влияет на эффективность и успешность выполнения задач
В Министерстве обороны Украины сообщили, что запуск нового курса, как и всего обучения в "Армия+", состоялся при поддержке офиса эффективного регулирования BRDO.
Напомним,
Минобороны ввело функцию отслеживания статуса рапортов в приложении "Армия+". Военнослужащие будут получать уведомления об изменениях статуса и смогут контролировать каждый этап согласования документа.