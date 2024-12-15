В приложении "Армия+" запустили пятый учебный курс про психологическую подготовку

В приложении "Армия+" запустили пятый учебный курс "Психологическая поддержка", направленный на укрепление морально-психологического состояния военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Курс состоит из модулей, которые разбиты на видеоуроки. После окончания модуля пользователь проходит небольшой контрольный тест, а в конце курса - экзамен, чтобы подтвердить свои знания и получить сертификат. Этот курс отличает от предыдущих большее количество дополнительных материалов - это книги, тематические видео и ссылки на полезные ресурсы по психологической помощи.

20 000 военных начали обучение в "Армии+", из них 5 000 уже завершили по крайней мере один курс. В частности, на нашем последнем курсе о связи на поле боя начали обучение 1 800 военных. И это всего за две недели с момента его старта. Обучение должно быть удобным, доступным, современным и давать нашим воинам качественное преимущество на поле боя

Курс читает военный психолог Юлия Павлова. Она объясняет:

Как быстрее адаптироваться к службе?

Как помочь сформировать боевое мышление и психологию воина?

Какими инструментами поддержать себя, собратьев и сестер?

Как оставаться психологически устойчивыми и беречь ментальное здоровье?

Как восстановиться между боевыми действиями?

Что такое ПТСР и есть ли у него альтернатива?

Как вернуться к гражданской жизни?

Заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ полковник Евгений Межевикин отметил, что в новом курсе по психологической подготовке военнослужащие найдут действенные советы, в частности по саморегуляции, а также полезные инструменты, как адаптироваться к службе и быть психологически устойчивыми при выполнении боевых задач.

Отдельно обращаю внимание на этот курс командиров, лидеров своих подразделений, инструкторов, чтобы понимать морально-психологическое состояние личного состава и как его укрепить. Ведь состояние ваших подчиненных напрямую влияет на эффективность и успешность выполнения задач