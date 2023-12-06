Армия рф за сутки более 150 раз ударила по Запорожской области, атаковала 29 дронами: один человек пострадал

Российские войска за прошедшие сутки 151 раз атаковали Запорожскую область, в частности выпустили 29 ударных беспилотника. Вследствие вражеского артобстрела Орехова пострадал пожилой человек, есть разрушения, сообщил в среду председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 151 удар по 24 населенным пунктам - заявил Малашко.

По данным главы ОВА, 113 вражеских артобстрелов пришлись по территории Новотроицкого, Новоданиловки, Орехова, Левадного, Полтавки, Волшебного, Красного, Роботино, Каменского, Степного, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.

Оккупанты нанесли авиационный удар по Новоандреевке, 29 БПЛА-атак по Железнодорожному, Волшебному Красному, Малиновке, Белогорью, Малой Токмачке, Новодаровке, Новоивановке, Левадном, Темировке, Роботино и Малым Щербакам, а также 8 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Гуляйпольского, Новодаровки, Малой Токмачки, Роботино, Лукьяновского и Магдалиновки.

Во время вражеского артобстрела ранения получил 62-летний житель Орехова - указал Малашко.

Кроме того, из-за атак оккупантов за прошедшие сутки поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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