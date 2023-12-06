Армия рф за сутки более 150 раз ударила по Запорожской области, атаковала 29 дронами: один человек пострадал
Киев • УНН
Российские войска атаковали Запорожскую область 151 раз за 24 часа, включая 29 ударов с беспилотников, в результате чего был ранен пожилой мужчина и вызваны разрушения в нескольких населенных пунктах.
Российские войска за прошедшие сутки 151 раз атаковали Запорожскую область, в частности выпустили 29 ударных беспилотника. Вследствие вражеского артобстрела Орехова пострадал пожилой человек, есть разрушения, сообщил в среду председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 151 удар по 24 населенным пунктам
По данным главы ОВА, 113 вражеских артобстрелов пришлись по территории Новотроицкого, Новоданиловки, Орехова, Левадного, Полтавки, Волшебного, Красного, Роботино, Каменского, Степного, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.
Оккупанты нанесли авиационный удар по Новоандреевке, 29 БПЛА-атак по Железнодорожному, Волшебному Красному, Малиновке, Белогорью, Малой Токмачке, Новодаровке, Новоивановке, Левадном, Темировке, Роботино и Малым Щербакам, а также 8 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Гуляйпольского, Новодаровки, Малой Токмачки, Роботино, Лукьяновского и Магдалиновки.
Во время вражеского артобстрела ранения получил 62-летний житель Орехова
Кроме того, из-за атак оккупантов за прошедшие сутки поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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Армия рф за сутки более 150 раз ударила по Запорожской области, атаковала 29 дронами: один человек пострадал
Российские войска атаковали Запорожскую область 151 раз за 24 часа, включая 29 ударов с беспилотников, в результате чего был ранен пожилой мужчина и вызваны разрушения в нескольких населенных пунктах.
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