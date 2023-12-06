Армия рф ночью атаковала Кировоградскую область "шахедами", из-за обломков есть повреждения
Киев • УНН
Атака беспилотников "шахед" была направлена на Кировоградскую область
Кировоградская область ночью подверглась вражеской атаке ударными дронами типа Shahed, есть сбивание, из-за обломков "шахеда" поврежден дом. Об этом сообщил в среду глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
Сегодня российский агрессор вновь атаковал Кировоградщину шахедами. Есть сбивание БпЛА. В Голованевском районе обломки сбитого шахеда повредили дом. К счастью, без пострадавших
На ликвидации последствий, по его словам, работают соответствующие службы.
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Армия рф ночью атаковала Кировоградскую область "шахедами", из-за обломков есть повреждения
Атака беспилотников "шахед" была направлена на Кировоградскую область.
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