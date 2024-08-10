Армия рф атаковала Сумскую область КАБами, из РСЗО и артиллерии, сбросила мину: 44 взрыва за ночь
Киев • УНН
Ночью и утром российские войска совершили 17 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва в 9 общинах, включая авиаудары, артиллерийские обстрелы.
Ночью и утром российские войска совершили 17 обстрелов Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва в 9 громадах, включая авиаудары КАБами и артиллерийские обстрелы, сообщили в субботу в Сумской ОВА, пишет УНН.
Ночью и утром россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва
Обстрелам, как указано, подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманьская громады:
- Белопольская громада: осуществлен авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Сумская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (3 взрыва).
- Краснопольская громада: враг бил из ствольной артиллерии (5 взрывов).
- Хотинская громада: россияне нанесли авиаудары КАБ (3 взрыва).
- Юнаковская громада: осуществлены авиаудары КАБ (11 взрывов).
- Великописаревская громада: 1 мину сбросил враг на территорию громады. Также был артобстрел (1 взрыв).
- Глуховская громада: россияне ударили из РСЗО (5 взрывов) и ствольной артиллерии (4 взрыва).
- Эсманьская громада: был обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов).
- Миропольская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв).
Війська рф за день 20 разів вдарили по Сумщині: зафіксовано 65 вибухів9 августа 2024, 20:25 • 65650 просмотров