Армия рф атаковала детсад в Херсоне, есть раненый
Киев • УНН
Российские войска обстреляли детский сад в Шуменском районе Херсона, в результате чего один человек получил ранения, а здание было повреждено
Российские войска сегодня атаковали детский сад в Херсоне, известно об одном пострадавшем человеке, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
российская армия атаковала детсад в Шуменском микрорайоне Херсона. Предварительно, пострадал один человек
Детали
В результате обстрела, который произошел около 11:00, сообщил глава ОВА, в здании повреждены стены, а также выбило окна.
Информация, по его словам, уточняется.
Напомним
В результате российских обстрелов в Херсоне 3 декабря травмированы восемь человек.
Армия рф атаковала детсад в Херсоне, есть раненый
Российские войска обстреляли детский сад в Шуменском районе Херсона, в результате чего один человек получил ранения, а здание было повреждено.
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