Армия рф атаковала детсад в Херсоне, есть раненый

Российские войска сегодня атаковали детский сад в Херсоне, известно об одном пострадавшем человеке, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

российская армия атаковала детсад в Шуменском микрорайоне Херсона. Предварительно, пострадал один человек - сообщил Прокудин в Telegram.

Детали

В результате обстрела, который произошел около 11:00, сообщил глава ОВА, в здании повреждены стены, а также выбило окна.

Информация, по его словам, уточняется.

Напомним

В результате российских обстрелов в Херсоне 3 декабря травмированы восемь человек.