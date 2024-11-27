Арест акций Киевстара могут снять в ближайшее время - СМИ со ссылкой на источники в США

ukru
Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
10:51 • 52902 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
09:53 • 111295 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
07:26 • 117172 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
07:00 • 120644 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 114085 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 119107 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 127602 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 146452 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114468 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 125043 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

 • 108142 просмотра
Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

 • 114041 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

 • 88335 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

08:14 • 68286 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

10:21 • 104828 просмотра
публикации
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

10:21 • 104828 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

09:53 • 111306 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

07:26 • 117183 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

07:00 • 120653 просмотра
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

 • 135450 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

11:16 • 49855 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

08:14 • 68286 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

 • 88335 просмотра
Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

 • 114041 просмотра
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

 • 102064 просмотра
Актуальное
Арест акций Киевстара могут снять в ближайшее время - СМИ со ссылкой на источники в США

Арест акций Киевстара могут снять в ближайшее время - СМИ со ссылкой на источники в США

Киев  •  УНН

 • 680 просмотра

Арест акций Киевстара могут снять в ближайшее время, пишут СМИ со ссылкой на источники в США.

Арест части корпоративных прав компании "Киевстар" может быть снят в ближайшее время. Вместо национализации компанию ожидает приход американских инвестиций. Об этом пишет "Mediasat", ссылаясь на публикацию вашингтонского издания Capitol Intelligence Group (CI).

Как отмечают журналисты, группа ведущих американских инвестиционных фондов заявила об интересе к поглощению VEON. Именно этот нидерландский холдинг является владельцем крупнейшего украинского мобильного оператора "Киевстар".

Ранее суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Но VEON еще в конце 2023 года продала свои российские активы и полностью вышла из рынка рф.

По данным СМИ, немаловажную роль в процессе поступления иностранных инвестиций играет Майк Помпео – серьезный игрок в команде Трампа, экс-госсекретарь США и экс-глава ЦРУ. В ноябре прошлого года он вступил в должность независимого неисполнительного директора компании "Киевстар".

"Выступая как независимый член правления VEON, Помпео сказал журналистам, что он приветствует предложение о поглощении компании такими американскими гигантами прямых инвестиций как Blackstone, KKR и Carlyle, и что бывший контрольный акционер VEON, подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман полностью вышел из VEON", - пишет издание.

Также в публикации Capitol Intelligence Group утверждается, что поглощение VEON отмеченными инвестиционными фондами приветствуется министром торговли США, президентом Всемирного банка и Европейским банком реконструкции и развития.

Издание напоминает, что параллельно с арестом части акций "Киевстара" было инициировано аналогичное дело по Lifecell, но впоследствии в этой, казалось бы, идентичной ситуации украинское государство сняло арест с корпоративных прав Lifecell. В результате компания успешно сменила владельца и перешла к французскому холдингу "NJJ Capital".

"Теперь у нас достаточно оснований предположить, что Киевстар повторяет судьбу Lifecell. После того, как стоимость VEON будет согласована между всеми заинтересованными сторонами, арест 47,85% корпоративных прав Киевстара будет снят. Что означает для Украины и ее граждан продажа VEON новым владельцам? Смена состава акционеров никак не повлияет на абонентов Киевстара и самого оператора", - отмечают журналисты.

Напомним, что в настоящее время глобальный цифровой оператор VEON, являющийся единственным акционером компании "Киевстар", обжалует в суде арест корпоративных прав Киевстара.

В своих заявлениях в суд VEON утверждает, что Фридман, Авен и Косогов, против которых были направлены санкции, не владеют акциями VEON или Киевстара.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика