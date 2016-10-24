Арбитр А.Абдула объяснил, почему не назначил пенальти в ворота "Динамо" в матче с "Шахтером"

"Во время стандартного положения все внимание сконцентрировано на потенциально опасных зонах. Если идет борьба нескольких пар игроков в штрафной, одну видишь хорошо, а других - только периферическим зрением. В Лиге Чемпионов и Лиге Европы УЕФА применяет "дополнительные пары" глаз на линии ворот. Они следят за этой зоной, за всеми футболистами", - заявил А.Абдула.

Куратор системы арбитража в профессиональном футболе Украины Пьерлуиджи Коллина подтвердил, что А.Абдула допустил ошибку.

"Абдула допустил ошибку, поскольку трудно контролировать всех игроков в штрафной. Поэтому УЕФА и ввел систему дополнительных ассистентов арбитра", - отметил П.Коллина.

Напомним, в стартовом матче 7-го тура Лиги Пари-Матч в украинском дерби в Харькове "Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью 1:1.