Арбітр А.Абдула пояснив, чому не призначив пенальті в ворота “Динамо” в матчі з “Шахтарем”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Арбітр ФІФА Анатолій Абдула пояснив, чому в центральному матчі 7-го туру Ліни Парі-матч між “Шахтарем” та “Динамо” він не призначив пенальті ворота київського клубу. Про це він сказав під час зустрічі Куратора системи арбітражу та арбітрів з журналістами, передає УНН з посиланням на ФФУ.
“Під час стандартного положення вся увага сконцентрована на потенційно небезпечних зонах. Якщо йде боротьба кількох пар гравців у штрафному, одну бачиш добре, а інших — лише периферичним зором. У Лізі Чемпіонів і Лізі Європи УЄФА застосовує "додаткові пари“ очей на лінії воріт. Вони стежать за цією зоною, за усіма футболістами”, — заявив А.Абдула.
Куратор истеми арбітражу у професіональному футболі України П’єрлуїджі Колліна підтвердив, що А.Абдула припустився помилки.
“Абдула припустився помилки, оскільки важко контролювати всіх гравців у штрафному майданчику. Тому УЄФА і ввів систему додаткових асистентів арбітра ”, — зазначив П.Колліна.
Нагадаємо, в стартовому матчі 7-го туру Ліги Парі-Матч в українському дербі у Харкові "Шахтар" і "Динамо" зіграли унічию 1:1.