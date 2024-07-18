Председатель парламентской фракции «Слуга народа», член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, комментируя законопроект о возможности «откупиться» от наказания за коррупцию с помощью штрафа, заявил, что требование о соглашении со следствием в коррупционных правонарушениях поступило от партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan, передает УНН.

Арахамия прокомментировал законопроект №11340 о возможности «откупиться» от наказания за коррупцию с помощью штрафа.

Арахамия утверждает, что депутаты вообще не поднимали вопрос соглашения со следствием в коррупционных правонарушениях.

Это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan - заявляет Арахамия.

По его словам, сегодня голосовали правительственную версию, потому что правительство определено переговорщиком с ЕС по этому плану.

Сейчас прошло первое чтение и у нас есть перечень замечаний в письменной форме от САП и ВАКС, которые должны этим механизмом пользоваться. Соглашение - это право прокуратуры, а не обязанность. Надеюсь, что сегодня ни у кого, особенно в среде общественных активистов, нет сомнений в добропорядочности и профессионализме руководителя САП Александра Клименко - написал Арахамия.

По его словам, финальная версия законопроекта все равно будет проходить «зачет» от международников.

Если гражданское общество считает этот законопроект предательством, у него есть право и возможность предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций. Но я уверен, что все будет хорошо доработано ко второму чтению, как это уже было много раз в подобных ситуациях - заявил Арахамия.

Контекст

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который позволит «откупиться» от наказания за коррупцию, уплатив штраф.

Отмечается, что размеры возмещения будут устанавливаться на уровне:

от 204 тыс. гривен до 2,04 млн гривен - в случае совершения уголовного проступка;

от 2,057 млн гривен до 20,4 млн гривен - в случае совершения нетяжкого преступления;



от 20,417 млн гривен до 102 млн гривен - в случае совершения тяжкого преступления;



от 102 млн гривен до 204 млн гривен - в случае совершения особо тяжкого преступления.



В САП сообщали, что законопроект №11340 содержит возможность согласования по соглашению о признании виновности менее строгого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи Уголовного Кодекса, в том числе за особо тяжкое коррупционное преступление, без обязательного разоблачения другого лица в совершении преступления.