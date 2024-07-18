Киев • УНН
Глава фракции 'Слуга народа' прокомментировал законопроект о возможности 'откупиться' от наказания за коррупцию. По его словам, это требование поступило от партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan.
Председатель парламентской фракции «Слуга народа», член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, комментируя законопроект о возможности «откупиться» от наказания за коррупцию с помощью штрафа, заявил, что требование о соглашении со следствием в коррупционных правонарушениях поступило от партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan, передает УНН.
Арахамия прокомментировал законопроект №11340 о возможности «откупиться» от наказания за коррупцию с помощью штрафа.
Арахамия утверждает, что депутаты вообще не поднимали вопрос соглашения со следствием в коррупционных правонарушениях.
Это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan
По его словам, сегодня голосовали правительственную версию, потому что правительство определено переговорщиком с ЕС по этому плану.
Сейчас прошло первое чтение и у нас есть перечень замечаний в письменной форме от САП и ВАКС, которые должны этим механизмом пользоваться. Соглашение - это право прокуратуры, а не обязанность. Надеюсь, что сегодня ни у кого, особенно в среде общественных активистов, нет сомнений в добропорядочности и профессионализме руководителя САП Александра Клименко
По его словам, финальная версия законопроекта все равно будет проходить «зачет» от международников.
Если гражданское общество считает этот законопроект предательством, у него есть право и возможность предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций. Но я уверен, что все будет хорошо доработано ко второму чтению, как это уже было много раз в подобных ситуациях
Контекст
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который позволит «откупиться» от наказания за коррупцию, уплатив штраф.
Отмечается, что размеры возмещения будут устанавливаться на уровне:
В САП сообщали, что законопроект №11340 содержит возможность согласования по соглашению о признании виновности менее строгого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи Уголовного Кодекса, в том числе за особо тяжкое коррупционное преступление, без обязательного разоблачения другого лица в совершении преступления.
Мы считаем, что такая норма законопроекта не соответствует цели заключения соглашений о признании виновности, которые должны способствовать разоблачению организаторов преступлений через сотрудничество с другими соучастниками. По нашему мнению, разоблачение организаторов коррупционного уголовного правонарушения должно быть неотъемлемым условием заключения таких соглашений